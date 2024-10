video suggerito

Maria De Filippi, completo bianco e sneakers nere per la terza puntata di Amici 2024 Maria De Filippi sceglie il total white abbinato a un paio di sneakers nere a contrasto per la terza puntata di Amici 2024: scopriamo chi ha firmato gli abiti della conduttrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Maria De Filippi

Per la terza puntata della ventitreesima edizione di Amici, Maria De Filippi sceglie il total white. Nella puntata che ha visto l'eliminazione della prima concorrente e l'entrata nella scuola di una figlia d'arte, non sono mancati gli ospiti come l'ex Amici Virginio e Fiorella Mannoia. Dopo aver optato per un'esplosione di colori per la seconda puntata del live pomeridiano del talent show di Canale 5, De Filippi torna al completo monocolore. Completo, seppur casual, che le abbiamo visto indossare anche per il live di Tu si que vales, sabato in prima serata, dove ha scelto una giaccia in denim abbinata a un paio di jeans. Sia ad Amici che a Tu si que vales, De Filippi sfoggia un paio di sneakers, scegliendo sempre la comodità.

Il look total white di Maria De Filippi ad Amici 2024

Sempre impeccabile, Maria De Filippi sceglie un completo coordinato per la domenica pomeriggio ad Amici. A firmare il completo total white è un brand di cui la conduttrice indossa spesso le creazioni ovvero McQueen: lo stesso brand che aveva sfoggiato per la semifinale dello scorso anno e anche per diverse puntate di C'è Posta per te. Il blazer indossato da De Filippi viene venduto a 1890 euro sui principali siti di e-commerce: sempre dello stesso brand sono anche i pantaloni.

Maria De Filippi in McQueen

Anche le sneakers bicolor sono griffate: le scarpe nere con plateau bianco a contrasto, colore ripreso poi dai lacci delle scarpe, sono firmate Louis Vuitton. Il modello Run della Maison francese è grintosissimo con le iniziali LV incise sulla parte anteriori delle scarpe: queste sneakers vengono vendute sul sito del brand a poco più di mille euro.

Maria De Filippi con Fiorella Mannoia