Alena prima eliminata di Amici 24, il messaggio dopo la sfida con Chiamamifaro: “A chi tifava per me” Alena dopo l’eliminazione da Amici 24 torna su Instagram con un messaggio di saluti al programma. La cantante, eliminata dopo la sfida con Chiamamifaro, ha ringraziato Maria De Filippi e tutto il cast del talent. Poi: “Mi hanno fatta maturare e mi hanno arricchita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alena è stata eliminata dalla scuola di Amici 24 dopo solo due settimane dall'inizio del suo percorso. Nella puntata del pomeridiano del talent show di oggi, domenica 13 ottobre 2024, la cantate ha perso la sfida contro Chiamamifaro, artista poi entrata al suo posto. Con un post su Instagram Alena Casarino ha salutato il programma ringraziando Maria De Filippi, Rudy Zerbi e aprendo la porta del suo futuro.

Le parole di Alena dopo l'eliminazione da Amici 24

Con un lungo messaggio social, Alena ha rotto il silenzio dopo l'eliminazione da Amici 24. "Inizio con il dire GRAZIE, grazie di tutto e a tutti, innanzitutto Maria e Rudy Zerbi per l’opportunità che mi hanno voluto dare e per la fiducia che hanno riposto in me, grazie alla redazione e a tutti quelli che mi hanno coccolata e fatta sentire come a casa. Grazie a tutti vocal coach, persone molto competenti, con le loro le lezioni mi hanno fatta maturare e mi hanno arricchita. Grazie a tutti i miei compagni vi guarderò e farò il tifo per voi, mi raccomando spaccate" ha scritto prima di ringraziare, inoltre, le persone che l'hanno guardata da casa, compresi i suoi cari. "Un grazie anche alle persone che mi hanno supportato e che hanno tifato per me, la mia famiglia, il mio produttore, i miei amici e i miei fan. Questa è stata l’esperienza più bella e indimenticabile della mia vita, un’esperienza che ho desiderato in tutti i modi, durata poco ma che è valsa la pena vivere" ha continuato. La cantante ha spiegato di aver capito le lacune, lavorerà affinché possa realizzare i suoi sogni. Il suo messaggio si conclude così:

Amici mi ha fatto capire cosa voglio fare nella mia vita, non mi fermerò. Questo è solo l’inizio, ho capito le mie lacune, mi impegnerò e continuerò a studiare per poter migliorare. Spero che sia solo un’inizio di un lungo percorso musicale. Un abbraccio Alena.