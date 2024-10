video suggerito

Chi è Chiamamifaro ad Amici 24: nome d'arte di Angelica Gori, è la figlia di Cristina Parodi Chi è Chiamamifaro, la nuova cantante di Amici 24 entrata nella scuola al posto di Alena. Nome d'arte di Angelica Gori, è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori.

A cura di Gaia Martino

Chiamamifaro è la nuova allieva di Amici 24, entrata a far parte della scuola del talent show nella puntata di domenica 13 ottobre 2024, al posto di Alena. Nome d'arte di Angelica Gori, è nata il 24 luglio 2001. È la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori e lo scorso primo maggio si esibì sul palco del Circo Massimo all'evento per la Festa dei Lavoratori condotto da Noemi e Ermal Meta.

Chi è Angelica Gori, nome vero di Chiamamifaro: le canzoni della cantante

23 anni, originaria di Bergamo, Angelica Gori in arte Chiamamifaro, è entrata nel mondo della musica a 18 anni lanciando il suo primo singolo, Pasta rossa. Nel corso della sua carriera, prima di approdare ad Amici 24, ha aperto i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Sangiovanni, e si è esibita al concerto del Primo Maggio al Circo Massimo lo scorso 1 maggio. Su Instagram è seguita da oltre 33mila utenti e con loro condivide i suoi lavori e le immagini che raccontano la sua passione per la musica.

La famiglia di Angelica Gori: i genitori e i fratelli Benedetta e Alessandro

Figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, Angelica è molto legata alla sua famiglia. Ultima di tre figli, ha una sorella Benedetta, nata nel 1996, e Alessandro, nato nel 1997. In un'intervista a VanityFair la giovane cantante raccontò del rapporto con la famiglia e di quanto i genitori l'abbiano spronata a seguire la sua passione: "Sono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Siamo tutti d'accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo". Non ha mai chiesto "aiuto" dai genitori per non correre il rischio di essere giudicata come "la figlia di". Cristina Parodi, lo scorso febbraio, ha parlato così dei suoi figli:

Mi commuovo rivedendo nei volti dei miei figli ormai grandi le stesse espressioni che avevano da bambini. La stessa determinazione nell’inseguire i loro sogni e costruirsi il proprio futuro. Indipendentemente da noi, ma con gli stessi valori.