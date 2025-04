video suggerito

Serale Amici 24, le anticipazioni: una sola eliminazione e gli ospiti della sesta puntata del 26 aprile Le anticipazioni della sesta puntata del Serale di Amici 2024, che andrà in onda sabato 26 aprile, diffuse da Amici News e SuperGuida Tv. Una sola eliminazione tra gli otto allievi ancora in gara, gli ospiti e le sfide delle due squadre. Ecco tutto quello che succederà, attenzione spoiler.

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 24 aprile è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 2024/2025, che andrà in onda sabato 26 aprile. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. In giuria il trio composto da Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus. Otto gli allievi ancora in gara, che a partire da questa settimana saranno divisi in 2 squadre: Pettinelli-Lettieri-Cuccarini-Lo e Zerbi-Celentano. Secondo le anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, ci sarà una sola eliminazione. Ecco chi saranno gli ospiti e quali le sfide. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni del Serale di Amici 2025: chi è stato eliminato

La sesta puntata del Serale di Amici 24, stando alle anticipazioni, si aprirà con un videomessaggio rivolto ai ragazzi che verrano informati della morte di Papa Francesco, avvenuta lo scorso 21 aprile. Poi inizierà la gara, che per la prima volta vedrà sfidarsi due squadre e non tre, dal momento che Nicolò, Trigno e Francesco si sono uniti e hanno formato i PettiLo. A iniziare la prima manche Zerbi- Celentano, che hanno vinto il boccino d'oro in settimana e vincono anche la partita: il primo eliminato provvisorio è Nicolò. La seconda manche vede vincere invece i PettiLo ed è Chiara a finire al ballottaggio finale. Anche la terza manche viene vinta da Zerbi-Celentano e Trigno è il terzo eliminato provvisorio.

Dopo le tre manches della puntata, al ballottaggio finale finiscono Chiara e Trigno, mentre Nicolò torna in gioco. Se nella gara sono avversari, nella vita privata la ballerina e il cantante sono una coppia e l'eliminazione di uno dei due sarà ancora più difficile. Cristiano Malgioglio è chiamato a scegliere ma, non riuscendo a esprimere una preferenza, si alza e va via. Durante la serata il momento dedicato al guanto di sfida tra prof non verrà eseguito.

Gli ospiti della sesta puntata di Amici 24

Ospite in studio, stando alle anticipazioni, Achille Lauro e Holden. Il primo ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo Comuni Mortali, mentre il secondo presenterà il suo nuovo singolo e tornerà ad Amici dopo la sua partecipazione al talent lo scorso anno, quando a vincere era stata Sarah Toscano.