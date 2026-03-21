Serale di Amici 25, chi sono gli eliminati della prima puntata

Nella prima puntata del serale di Amici 25, in onda sabato 21 marzo, è stato eliminato Opi che si è scontrato con Valentina, perdendo la sfida di canto. Il cantante fa parte della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. In questo primo appuntamento con il talent show, però, stando a quanto riportato nelle anticipazioni ci saranno anche altri allievi della scuola che dovranno lasciare il programma.

Opi è l’eliminato dopo la prima manche

Come di consueto, sin dalla prima puntata del serale alcuni dei ragazzi vedono infrangersi il sogno di arrivare fino alla fine del loro percorso. Nella prima manche si sono scontrate le squadre di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini con quella di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Dopo le varie esibizioni degli allievi in gara, con i voti espressi dalla giuria, a perdere la prima manche è stata la squadra di Anna Pettinelli, che ha dovuto schierare tre cantanti che si sono dovuti sfidare tra loro, ovvero Opi, Gard e Valentina. Allo spareggio sono arrivati Valentina ed Opi, ma ad essere eliminato è stato proprio Opi. Maria De Filippi lo rassicura: "Non è un dramma è un programma televisivo con eliminazioni" e il cantante: "Fuori di qua c'è un mondo e spero di andarmelo a prendere". Prende la parola Gigi D'Alessio: "I no aiutano a crescere, non ho mai vinto nulla nella vita e sono 30 anni che canto. Devi migliorare, devi studiare, non pensate a fare successo, pensate ad amare quello che fate, da qui si parte, non è l'ultima fermata".