La storia di Antonio Stillante, eliminato nel primo Serale di Amici: “Qui ho ritrovato la luce”

Dopo la sfida contro Emiliano nella prima puntata del Serale di Amici, in onda ieri sera, sabato 21 marzo su Canale5, Antonio Stillante ha dovuto lasciare definitivamente la scuola del talent show di Maria De Filippi. Il ballerino non è riuscito a superare la sfida contro il suo sfidante che in casetta, poco prima di scoprire l'esito deciso dai giudici, ha consolato perché preoccupato di dover interrompere il suo percorso. "Questa esperienza ha un valore inestimabile, comunque andrà sono contento di averla vissuta con voi" ha dichiarato, però, Antonio, sicuro del suo destino. E infatti, poco dopo, la conduttrice ha comunicato ai due allievi il risultato della sfida. Il ballerino prima di salutare la casetta, ha ringraziato i suoi nuovi amici e la produzione del talent per avergli permesso di ritrovare "la luce in fondo al tunnel".

Le parole di Antonio dopo l'eliminazione

"Mi spaventa tornare a casa e avere sempre gli stessi problemi" ha dichiarato Antonio, prima di commentare la sua eliminazione e dichiarare apertamente di essere riuscito a superare un periodo buio grazie all'esperienza nel talent. "Questo luogo, queste persone, tutti voi, in un momento buio della mia vita, mi avete fatto trovare la luce. Lo dico con serenità. Sono felice di tutto questo, per me non ha prezzo. È stata un'esperienza bellissima. Mi fa paura il fuori, ma non riesco a essere triste perché sono pieno di felicità", ha dichiarato. Il ballerino ha poi raccontato di aver perso un caro amico anni fa, a causa di un incidente. È a lui che ha deciso di dedicare la sua avventura nel programma.

Quando avevo 12 anni un amico, conosciuto da piccolino, ha avuto un incidente ed è venuto a mancare. Lui era sempre felice, sorridente, era come un papà, un fratello maggiore per me. Questa esperienza la dedico a lui, perché lui era il sole per me e questa esperienza è stata la luce in fondo al tunnel. È stato fantastico.

La storia di Antonio Stillante prima di Amici

Il giovane ormai ex allievo del talent show, un mese fa circa, raccontò la sua storia e in particolare gli ultimi anni della sua vita durante i quali, insieme ai fratelli e alla madre, ha dovuto fare i conti con importanti problemi economici. "Ho iniziato a ballare quando ero molto piccolo, avevo solo 5 anni. Quando mi sono trasferito in Sicilia ho capito che il mio sogno era diventare campione del mondo. Ho dedicato gli ultimi tre anni a questo sogno, ma in questi tre anni, come per tutta la mia vita, io e la mia famiglia abbiamo avuto dei problemi economici, aumentati a causa del fatto che spendevo tanti soldi, che mamma non aveva. Era sola con noi figli", ha dichiarato in una lettera letta apertamente davanti alle telecamere del programma. "Tutto questo per un sogno che non ho realizzato. Dopo il mondiale, ho smesso di fare questo percorso. Ho deciso di tornare a casa e lavorare", ha aggiunto, spiegando poi di essersi convinto a fare un provino per Amici, programma che "pensava fosse irraggiungibile". Riuscito a farsi conoscere e a entrare nella scuola, raggiungendo anche il Serale, ora è costretto a ritirarsi dalle sfide, ma come successo a tanti altri ballerini di latino, troverà la sua strada.