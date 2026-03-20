Alessandro Cattelan non sarà un giudice di Amici 2026: condurrà un gioco all’interno dello show

Alessandro Cattelan non sarà uno dei giudici ad Amici 2026. Il conduttore, infatti, come si evince dalle registrazioni della prima puntata del serale del talent show, avrà il compito di condurre un format all’interno del programma. Si tratta di una sfida tra giudici e professori.

A pochi giorni dall'inizio del serale di Amici 2026, in onda sabato 21 marzo su Canale 5, dopo aver svelato chi saranno i giudici si questa nuova edizione, con la new entry di Gigi D'Alessio che, infatti, va ad aggiungersi al trio formato lo scorso anno da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario, è stato reso noto anche il ruolo di Alessandro Cattelan all'interno dello show Mediaset.

Cosa farà Alessandro Cattelan ad Amici

Il conduttore era comparso in alcuni video sui social dove rendeva noti i nomi dei giudici della trasmissione, aggiungendo una postilla sulla sua presenza: "Ci sarò, ma non sono uno di loro", lasciando così mistero sul suo ruolo all'interno del programma. Un ulteriore indizio è arrivato a Pier Silvio Berlusconi, che in un incontro con la stampa ha sottolineato come per Cattelan non ci fosse un progetto in azienda, ma che fosse presente al serale di Amici. Con la registrazione del programma, avvenuta nella giornata di giovedì 19 marzo, si è finalmente capito cosa farà il conduttore. Il suo ruolo sarà quello di condurre un gioco all'interno della trasmissione, si tratta di Password, format americano che ha condotto anche Jimmy Fallon.

In cosa consiste il format Password

Nella versione originale del gioco, due squadre composte da un personaggio famoso e una persona comune si sfidano, utilizzando degli indizi, con l'intento di indovinare delle parole. Ogni squadra ha un suggeritore che proverà a far capire quale sia il termine nascosto. Mediaset ha pensato di introdurre il format all'interno di un altro show, piuttosto che tentare un salto nel buio imbastendo un nuovo programma. Ad ogni puntata del serale di Amici, probabilmente per sostituire le sfide tra i professori che pure rappresentavano un divertissement nella trasmissione, è stato introdotto il format con Cattelan a gestirlo, in cui la sfida si consuma tra professori e giudici, come reso noto anche dalle anticipazioni della prima puntata. L'obiettivo, come anticipato, è quello di indovinare delle parole, chi non riesce nell'intento sarà poi costretto a pagare pegno.

Il precedente a Tu si que vales

Non è la prima volta che Mediaset decide di introdurre un format all'interno di un programma già esistente. È capitato proprio questo inverno a Tu sì que vales, dove in ogni puntata dell'ultima edizione, alla quale ha preso parte anche Paolo Bonolis, è stata introdotta una manche della Lip Sync Battle. Anche in questo caso, ovviamente, erano i giudici a sfidarsi tra loro. Un esperimento ben riuscito, dal momento che il pubblico sembra aver apprezzato questa parentesi giocosa che, senza dubbio, spezza l'andamento di una trasmissione che, altrimenti, ruoterebbe solo attorno alle esibizioni dei concorrenti. Stesso discorso messo in atto per Amici, evidentemente, che pur essendo un talent è anche uno show posizionato al sabato sera e, come tale, ha anche lo scopo di intrattenere e divertire il pubblico.