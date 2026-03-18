Alessandro Cattelan annuncia D’Amario e Malgioglio in giuria ad Amici, è mistero sul quarto giudice

Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio saranno due dei giudici del Serale di Amici 2025. A loro si aggiungerà Gigi D’Alessio, mentre è mistero sul quarto nome: se fino a poco fa era certa la presenza di Alessandro Cattelan in giuria, un video che lo riguarda pubblicato sul profilo ufficiale del talent ha rimescolato le carte.

Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio saranno due dei giudici del Serale di Amici 2025, che inizierà ufficialmente sabato 21 marzo. A loro si aggiungerà Gigi D'Alessio, come ha annunciato la stessa Maria De Filippi durante l'ultimo live dell'artista. È mistero invece sul quarto nome: se fino a poco fa era certa la presenza di Alessandro Cattelan in giuria, un video che lo riguarda pubblicato sul profilo ufficiale del talent ha rimescolato le carte. Sarà davvero lui il quarto nome o ce ne è uno ancora in attesa di essere svelato?

Sul profilo ufficiale di Amici, nel pomeriggio del 18 marzo, Alessandro Cattelan ha ufficializzato chi saranno i due giudici che affiancheranno Gigi D'Alessio al Serale di Amici 2025. Si tratta di Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, in giuria anche nella scorsa edizione. Nella clip però sembra esserci un mistero sul quarto nome: sarà Cattelan stesso oppure un'altra persona?

"Manca il quarto giudice, ve lo giuro non sono io, non c'entro niente", dice Cattelan nel video. Non si sa con certezza se le sue parole siano solamente una "presa in giro" per confondere gli spettatori prima della prima puntata o se realmente non sarà lui a occupare l'ultima poltrona rossa in studio. Il noto conduttore ha mostrato anche un nuovo indizio, per "allontanare i sospetti" da lui: un grande zaino nero. "Pare che ci metta dentro casa", ha commentato a proposito dell'uso. Cattelan ha comunque confermato che sarà presente in studio, ma il mistero sul suo ruolo a questo punto rimane.

Se non dovesse essere lui, di chi potrebbe trattarsi? Tra i diversi nomi di cui si era parlato nelle scorse settimane ci sono quello di Irama e Emma Marrone, ormai veterana del programma, prima come concorrente e poi in diverse occasioni già giudice del Serale.