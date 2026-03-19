Anticipazioni Serale Amici 25, prima puntata del 21 marzo: tre eliminati, gli ospiti e le sfide

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 21 marzo. Tre allievi saranno eliminati, gli ospiti in studio e il ruolo di Alessandro Cattelan. Attenzione spoiler.

Sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il primo appuntamento con il Serale di Amici 2025. La puntata è stata registrata oggi, 19 marzo, e SuperGuida Tv ha diffuso le anticipazioni della serata. Alla conduzione Maria De Filippi e in giuria Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Svelato il ruolo di Alessandro Cattelan. A sfidarsi 3 squadre: Pettinelli-Lo, Cuccarini-Peparini e Celentano-Zerbi. Ecco cosa succederà nella prima puntata e quali saranno gli ospiti in studio. Attenzione spoiler.

Chi è stato eliminato sabato 21 marzo

Stando alle anticipazioni, la prima manche del Serale di Amici 25 vede sfidarsi Cuccarini-Peparini contro Pettinelli-Lo. Alex balla contro Opi, Lorenzo con Michele affrontano invece Alessio sulle note di Gangnam style. A vincere è la prima squadra: Gard, Valentina e Opi vanno al ballottaggio. Opi è il primo eliminato ufficiale.

La gara prosegue con Cuccarini-Peparini contro Zerbi-Celentano: Simone balla contro Riccardo, Alex ha la meglio su Antonio e Michele sfida Elena. Al ballottaggio, che porta a un'eliminazione diretta, finiscono i tre cantanti: Angie, Michele e Lorenzo. Il secondo eliminato della serata è Michele. La terza e ultima manche vede Zerbi-Cele contro PettiLo. Al ballottaggio finiscono i tre ballerini: Antonio, Emiliano e Nicola. A salvarsi per primo è Nicola, mentre gli altri due rischiano l'eliminazione. Il risultato verrà svelato direttamente durante la serata.

Gli ospiti della prima puntata

Stando alle anticipazioni, l'ospite musicale della prima puntata del Serale di Amici 25 sarà Annalisa. La cantante si esibirà in studio con il suo nuovo brano dal titolo Canzone Estiva. Per quanto riguarda invece la parte comica è atteso il duo Pio e Amedeo. Svealto il ruolo di Alessandro Cattelan: "condurrà un gioco tra professori e giudici, che dovranno indovinare delle password tramite indizi".