Amici 25, le pagelle della prima puntata del Serale: l’azzardo di Elena (7,5), eliminati Opi (4,5) e Michele (6)

Sabato 21 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio. Qui le pagelle.

Opi, Elena e Michele, Amici 25

Sabato 21 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Ospiti della puntata sono stati Annalisa, che si è esibita con il suo nuovo singolo "Canzone estiva", e il duo comico Pio e Amedeo. L'elasticità con cui Elena (7,5) si snoda nel ritmo incalzante di "Je Veux" di Zaz è uno dei punti più alti della serata. Nel corso della puntata sono stati eliminati Opi (4,5), Michele (6) e il ballerino Antonio. Qui le pagelle.

Lorenzo, voto 5,5:

Ciò che riesce a ricreare con "Incoscienti giovani" dell'antico maestro Achille Lauro è un lasciapassare per la seconda puntata, anche se c'è poco altro da salvare. Nel duetto con Michele esce ridimensionato dal confronto: un passo indietro rispetto alle ultime puntate del Pomeridiano.

Elena, voto 7,5:

L'azzardo di "Je Veux" viene ricompensato, non solo nei confini dell'interpretazione vocale. L'elasticità con cui si snoda nel ritmo incalzante del brano è uno dei punti più alti della serata. Questa è anche la prova che il repertorio di Elena può affondare in mondi musicali molto più ampi, non per forza limitati a quello di "Malavita" dei Coma_Cose.

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Angie, voto 7:

La teatralità nel duetto con Michele sulle note di "Marvin Gaye" è solo uno dei colori che aggiunge alla sua serata che vive di picchi. L'armonia crescente di "Lettere al cielo", il suo terzo inedito del programma, lo rende uno dei brani più centrati dell'ultimo round. Appare in questo momento la più pronta per un palcoscenico come il Serale di Amici.

Gard, voto 6:

Tra l'opacità di alcune scelte come "Imbranato" di Tiziano Ferro, si ravvisa ancora qualche indecisione sul percorso di Gard, adesso al Serale. A salvargli la serata c'è l'esibizione con "Il mare calmo della sera" di Andrea Bocelli, in cui cerca di non sfigurare nella tenuta della sua voce nelle note più alte.

Michele, voto 6:

Quando Rudy Zerbi ha deciso che Michele, Angie e Lorenzo avrebbero dovuto affrontare la sfida per l'eliminazione, tutto è apparso più chiaro, anche se in modo crudele. Michele è diventato una piccola tessera del domino, spogliato delle sue vesti di cantante. Merita ugualmente il suo cono di luce sulle note di "Do I Wanna Know?" degli Arctic Monkeys: saluta troppo presto la trasmissione.

Opi, voto 4,5:

"Rubami la notte" dei Pinguini Tattici Nucleari diventa a sorpresa il suo testamento in quest'anno piuttosto difficile ad Amici. Un concentrato di energia che non si trasforma mai in qualcosa di più, un'immagine fin troppo statica. Sarebbe difficile poi prendere in considerazione la qualità del canto. Eppure c'è stato il tempo per mettere in dubbio tutto: forse fin troppo.

Plasma, voto 6,5:

La profondità e la complessità che si raggiungono in "Il figlio del dolore" di Adriano Celentano si adagiano perfettamente alle strofe scritte da Plasma. Troppe volte durante il Pomeridiano si è semplificato il contesto in cui venivano inserite, macchiando l'identità del giovane cantautore ligure. Ci si aspetta esattamente questo livello da un talento del genere.

Valentina, voto 5:

Sarebbe semplice aggrapparsi alle molte imprecisioni, una diretta conseguenza dello stato d'ansia per la prima puntata del Serale. Una serata storta per la cantante, che si raddrizza solamente in parte nel duetto con Gard sulle note di "California Dreamin'", in cui spicca solo nel primo segmento del brano. Sarà necessario non trasformare in un rimorso il suo accesso al Serale.

Caterina, voto 5:

Come per Gard, continuano i dubbi su una reale direzione nel programma. Il tentativo, quasi estremo, con "Malavita" dei Coma_Cose riesce a mettere in difficoltà sia lei, sia Elena, la migliore della serata.

Riccardo, voto 6:

In una serata costellata di imprecisioni tecniche, Riccardo rimane a fuoco con "Urlo e non mi senti" di Alessandra Amoroso. Come suggerito da Anna Pettinelli, rimangono dei dubbi sull'accoglienza del pubblico e sulla poca agilità in brani lontani dal suo mondo musicale.