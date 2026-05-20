Elena D’Elia poteva vincere Amici 25: penalizzata da Anna Pettinelli e dalla confusione sul percorso musicale

Elena D’Elia sarebbe potuta diventare la vincitrice di Amici 25, cambiando la storia di quest’edizione: tutto ciò che ha costretto la cantante toscana ad arrendersi a pochi passi dalla vittoria.

Elena D’Elia, Amici 25

Elena D'Elia potrà essere ricordata come una delle voci più interessanti dell'ultima edizione di Amici 25, una fonte di curiosità in un meccanismo che talvolta ha riprodotto sistematicamente un pattern musicale fin troppo riconoscibile. L'altro lato della medaglia racconta invece di quanto alcune assegnazioni, ma anche e soprattutto la comunicazione intrapresa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, l'abbiano allontanata da una possibile vittoria.

La confusione sul ruolo e sul futuro musicale di Elena D'Elia

Sì, perché la storia di Amici 25 sarebbe potuta cambiare poco prima dell'accesso al Serale dei concorrenti nella categoria canto, in cui ognuno, nella buona e nella cattiva sorte, sembrava aver raccolto i tratti del proprio ruolo all'interno della competizione. Dai favoriti Gard ed Angie, alla sorpresa Lorenzo, passando per gli outsider con margini più o meno ampi tra di loro. Basti pensare al destino di Valentina e Opi, alle incomprensioni su Plasma, Riccardo e Caterina. Tutti sembravano perfettamente settati, codificati anche dal pubblico, tranne lei: Elena.

Un percorso da "dark horse", totalmente decentrato dalla natura pop del programma, in cui Elena, rispetto ad altri concorrenti, non ha deciso di snaturarsi. Tutto ciò è avvenuto con un dialogo e una comunicazione corretta, sia nei confronti dei giudici, sia nei confronti del pubblico, non creando fratture già proposte in quest'edizione: basti pensare al tragitto percorso da Flavia. Da una parte, Elena ha vissuto la facilitazione di un ingresso in corsa, non tanto nei confronti degli altri concorrenti in casetta, ma per l'effetto sorpresa derivante dal suo accesso in classe con il brano "Per me".

Le assegnazioni dell'insegnante Anna Pettinelli l'hanno allontanata dalla vittoria

Dall'altra parte, è interessante osservare come nei mesi successivi, il rapporto con la sua insegnante, Anna Pettinelli, abbia reso molto improbabile la sua vittoria. Non è solo un aspetto comunicativo, con l'insegnante che in quei mesi, forzatamente, ha oscurato la sua traiettoria anche nella ricezione da parte del pubblico, affidando grande spazio alle dinamiche con Flavia e Opi. Ma addirittura, a poche settimane dal Serale, ha chiarito a Elena che non avrebbe avuto da lei la maglia del Serale. Un quadro che include anche assegnazioni poco concrete, come "Anema e core" di Serena Brancale.

In un sistema che ha, per sua necessità, il compito di mostrare il talento dei concorrenti, Elena è stata costretta a smorzare il suo timbro, la sua voce, per inseguire l'impalcatura ritmica del ritornello. Proprio quella puntata sembra aver mostrato tutta la distanza tra Elena e la vittoria ad Amici, soprattutto per il successivo risultato nel voto dei giudici, che l'hanno classificata al primo posto. È stata fatta una scelta precisa su ciò che avrebbe dovuto condurre Elena per arrivare nelle fasi finali del gioco, una proposta musicale sorda rispetto alle vicissitudini della giovane cantante toscana.

Una strada che l'ha prima portata a un cambio di ruolo, passando dall'insegnante Anna Pettinelli a Rudy Zerbi. Ma soprattutto l'ha successivamente relegata al ruolo di "sopravvissuta" nella cernita dei concorrenti al Serale di Amici 25. Questa narrazione è poi collassata su sé stessa, quando Pettinelli ha utilizzato uno spazio grigio del regolamento, portando all’ammissione al Serale di 17 concorrenti su 18 arrivati alla fase finale del Pomeridiano: tutto questo per ottenere l'ingresso di Opi, eliminato dopo una sola manche della prima puntata.

"A parte me", una piccola perla ad Amici 25

Eppure rimane la curiosità per l'ottimo campionario musicale con cui ha attraversato il percorso ad Amici. Senza dimenticare la bontà di "A parte me", il suo ultimo inedito, scritto per lei dalla grande cantautrice Amara. Un pop d'autore che scardina le letture più semplici, una canzone che dà pieno merito al tessuto vocale della cantante e che sembra quasi disegnare la cornice perfetta alla sua avventura ad Amici 25. Non il percorso più chiaro, come avvenuto per Lorenzo (qui l'intervista), ma un elemento di rottura che avrebbe potuto trasformarsi in magia. Simbolo di tutto questo, l'impatto, in finale, con "Stiamo tutti bene" di Mirkoeilcane.