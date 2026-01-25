Amici 25, le pagelle di domenica 25 gennaio: Plasma (7) sorprende con gli Psicologi, Angie (6,5) e Caterina (5) in sfida

Domenica 25 gennaio 2026 è andata in onda la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Plasma (7), finalmente, è stato messo nelle condizioni di splendere con “Sui muri” degli Psicologi. In sfida vanno Angie (6,5) e Caterina (5): qui le pagelle.

Domenica 25 gennaio 2026 è andata in onda la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Ospiti della puntata l'ex concorrente Senza Cri che ha presentato l'inedito "Spiagge", ma anche i Modà che con Bianca Atzei hanno cantato "Ti amo ma non posso dirlo". Hanno giudicato la gara di canto Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino, mentre nella gara di ballo sono intervenuti Garrison Rochelle e Fabrizio Mainini. Plasma (7), finalmente, è stato messo nelle condizioni di splendere con "Sui muri" degli Psicologi, anche grazie al lavoro di Rudy Zerbi (7). Angie (6,5) va in sfida dopo aver interpretato, con grande sensibilità "Meraviglioso amore mio" di Arisa: la segue anche Caterina (5) che si perde sulle note di "Seven Years". Qui le pagelle.

Riccardo, voto 5:

Si è presentata davanti ai nostri occhi l'opportunità di ascoltare e osservare Riccardo in una veste musicale diversa, ma non è stato così, anzi. "Per due come noi" di Olly e Angelina Mango perde la sua leggerezza, la sua rassegnata sopravvivenza, per far spazio a un'esibizione quasi struggente, sussurrata nei primi secondi. Il tentativo di misurarsi in nuovi spazi è apprezzato, meno la soluzione finale.

Opi, voto 6:

La soluzione "recitata" per le strofe è sicuramente un passo in avanti, assegnazioni che permettono di nascondere le carenze vocali di Opi. E in questo genere, com'era accaduto anche con "Tu sei per me" di Enrico Nigiotti lo scorso 23 novembre, Opi trova la sua tranquillità, e anche gli apprezzamenti del pubblico. Ci sarà bisogno di fare un salto nel buio, anche per la difficoltà dei probabili compiti del Serale, nelle prossime settimane.

Angie, voto 6,5:

Ci sono state, durante quest'edizione, poche esibizioni sofferte e sentite come "Meraviglioso amore mio" di Angie. La sua voce scivola sulla tastiera del piano, prima di adornare il ritornello. Un'esibizione che non aveva niente a che fare con le sue abilità vocali, ma con la sensibilità interpretativa di cui sono state lamentate carenze. E osservando la sua ultima posizione in classifica, è veramente difficile comprendere i criteri della scelta.

Elena, voto 5,5:

"Anema e core" non sembra essere la sua canzone e il ritmo del ritornello non la aiuta. Nel confronto si scontra con una voce dalle sfumature black come quella di Serena Brancale e nel lavoro di comparazione, la sottrazione è inevitabile. Viene premiata con la prima posizione nella settimana in cui, forse, la merita di meno.

Lorenzo, voto 6:

A volte verrebbe da chiedergli se condivide ancora lo stesso entusiasmo, lo stesso trasporto, di quando è entrato in questo talent. "Come si cambia" di Fiorella Mannoia mette in mostra le sue abilità da interprete, ma l'impressione è che ci sia poco altro. È innegabile la difficoltà di concentrare in un'esibizione di pochi minuti tutte le emozioni della preparazione di un brano, ma appare in questo momento inaccessibile al pubblico, nascosto dietro il suo talento vocale.

Plasma, voto 7:

Assegnazione centrata perfettamente. E non solo perché in alcuni momenti della seconda strofa di "Sui muri" degli Psicologi, quella interpretata da Lil Kvneki, le due voci sembrano sovrapporsi. Un brano che sembra appartenergli anche di più rispetto a una dimensione rap presentata nel programma. Plasma, finalmente, è stato messo nelle condizioni di splendere.

Caterina, voto 5:

Dopo alcune settimane in cui ha cercato di non scoprirsi troppo, accontentandosi di prestazioni sufficienti, questa volta Caterina è caduta su "Seven Years". E per alcuni aspetti, sarebbe potuta andare anche peggio, se non avesse aggiunto la sua strofa iniziale in italiano. È risultata infatti uno dei pochi segmenti apprezzabili della sua interpretazione: meno la parte in inglese, che la condanna alla sfida e alla penultima posizione.

Gard, voto 6,5:

Si è guadagnato nell'ultimo mese il ruolo di "protetto" dell'insegnante Anna Pettinelli e non per caso. La qualità delle sue esibizioni è cresciuta così tanto che è possibile osservarlo anche nel modo in cui affronta un'esibizione, leggera quanto insidiosa, come "Attenti al lupo" di Lucio Dalla. È riuscito a conquistare il pubblico, ammaliandolo anche nelle ultime puntate, una caratteristica non di poco conto in vista del Serale.

Michele, voto 6,5:

Il compito più difficile della settimana è sulle sue spalle, soprattutto per i passaggi in falsetto di "Sign of the times" di Harry Styles, quando canta: "We never learn, we been here before / Why are we always stuck and running from the bullets?". In cui aggiunge anche l'equilibrio degli archi nel brano con il violoncello. Ci sono piccoli inciampi su alcuni passaggi, ma in pochi, in questo momento nella categoria canto, possono vantare di potersi lanciare in un tentativo così estremo.

Lorella Cuccarini, voto 5,5:

C'è qualcosa che non funziona, e la colpa non può essere solo additata all'insegnante Lorella Cuccarini. Le aspettative, forse troppo alte, nei confronti di Angie e Lorenzo sembrano inversamente proporzionali alle loro posizioni in classifica, soprattutto nelle ultime settimane. Bisognerà riflettere su approcci differenti nelle prossime settimane. A salvarla c'è Michele con "Sign of the times" di Harry Styles.

Anna Pettinelli, voto 6,5:

Chi si sarebbe aspettato che, nel momento di maggiore pressione sul suo ruolo e sui suoi concorrenti, potesse inserire in prima e in terza posizione due suoi alunni. E allo stesso tempo salvare anche Opi dalle ultime posizioni. Rimangono dubbi, moltissimi, sull'assegnazione a Elena, sembrata fuori fuoco. E non di poco.

Rudy Zerbi, voto 7:

È scattata la magia con Plasma questa settimana e l'assegnazione di "Sui muri" degli Psicologi sembra cucita addosso al cantante ligure. Non ci sarebbe migliore notizia se non fosse macchiata invece dalla discesa lenta di Caterina, che dovrà affrontare una sfida nei prossimi giorni per rimanere nel talent di Canale 5.