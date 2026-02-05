Anna Pettinelli esclude Elena dal Serale di Amici, l’allieva la affronta: “Non ricevo niente di concreto da lei”

La fase del Serale di Amici si avvicina e gli allievi sono chiamati a fare i conti con i loro percorsi e il loro futuro nella scuola, ora nelle mani dei loro insegnanti. Nel daytime del talent show andato in onda oggi, giovedì 5 febbraio 2026, Anna Pettinelli – chiamata a fare il nome di un allievo che escluderebbe dalla sua squadra – ha comunicato a Elena D'Elia che al momento non la porterebbe con sé al Serale. Una confessione che ha spiazzato la cantante che in casetta si è confrontata con i suoi compagni di avventura, prima di affrontare l'insegnante.

Lo sfogo di Elena: "Non è colpa mia se sono qui da poco"

Elena dopo aver appreso il pensiero di Anna Pettinelli, non ha nascosto la sua delusione. Non sentendosi inferiore agli altri allievi, ha spiegato di non aver compreso la motivazione di tale scelta. "Non capisco la decisione. Non che avrei mandato gli altri due, ovviamente, ma mi sembra basata su poco. Mi sembra una spiegazione data dal poco tempo fatto qui dentro, ma non penso sia colpa mia. Devo metabolizzare. Lo ha detto chiaro e tondo, è ora che si inizia a fare la corsa per il Serale. Cosa mi manca? Che non sono qui da tanto tempo? Non è colpa mia", le parole.

Dopo essersi sfogata, ha chiesto alla produzione di poter incontrare la sua insegnante.

L'incontro con Anna Pettinelli: "Non ricevo niente di concreto da lei"

Una volta davanti alla sua insegnante, Elena D'Elia ha affrontato Anna Pettinelli confessandole: "Non è colpa mia se non sono entrata a settembre. A me sembra che l'unica spiegazione sia il tempo che ho passato qui dentro". Allora, la professoressa, le ha spiegato cosa si nasconde dietro la sua scelta:

È una questione di come siete arrivati qui ora. Se penso al Serale e alla mia esperienza, ci sono delle persone che hanno delle caratteristiche adatte al Serale e un primo impatto davanti a tre giudici e che comunicano meglio. Tu sei bravissima, sono estasiata ogni volta che canti.

"Da quando sono qui dentro ho poca chiarezza, non mi è mai stato dato un problema sul quale lavorare. Che me ne faccio di un "bravissima"? Scusi Anna, ma non sto ricevendo niente di concreto", ha dichiarato l'allieva. L'insegnante, ha chiarito: "Gard non si discute, è quello che mi rappresenta. Ho scelto Opi rispetto a te perché ha delle caratteristiche di popolarità più ampie. Devi trovare una chiave più commerciale. Io devo fare una scelta e non è facile. Combatti per il Serale c'è ancora tempo. Lavora, le cose possono cambiare".