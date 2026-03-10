Il cortocircuito del Serale di Amici 25: regolamento stravolto per non aver avuto il coraggio di eliminare Opi

L’accesso al Serale di Amici 25 per 17 dei 18 concorrenti rimasti al Pomeridiano è l’ennesima forzatura di un regolamento, che si lega principalmente alla presenza di Opi e al comportamento della sua giudice e insegnante Anna Pettinelli.

Opi ad Amici 25, via X

Durante l'ultima puntata del Pomeridiano di Amici 25, Opi si è esibito sulle note di "Sweater Weather" dei The Neighbourhood. Un'esibizione che non ha rispecchiato i canoni d'accesso al Serale, come sottolineato dai due no iniziali di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Eppure il cantante ha ricevuto, alla fine, la maglia dorata anche dopo il commento della giudice e insegnante Lorella Cuccarini: "Francamente, qui mi sembra di aver fatto un passo indietro. Un po' come se fossi tornato alle origini, e viene fuori un Opi che all'inizio non era convincente" ha spiegato.

17 dei 18 concorrenti del Pomeridiano vanno al Serale: la forzatura di Amici 25

Tra le sorprese dell'ultima puntata di Amici c'è l'ennesimo cambio di regolamento che ha definitivamente segnato quest'edizione del Serale. Solo nell'ultima settimana abbiamo assistito a una modifica sull'unanimità dei giudici, una forzatura legata anche all'atteggiamento ostinato e contrario nei confronti di alcuni alunni. Ma non solo, perché nell'ultima puntata del Pomeridiano è stato anche soppresso il limite massimo di posti disponibili. Saranno infatti 17 i concorrenti ad aver accesso al Serale – che comincerà domenica -, dei 18 rimanenti, con la ballerina Giulia Nicolai unica esclusa.

15 allievi ad Amici 23, 16 nella scorsa edizione al Serale

Una scelta difforme rispetto allo storico regolamento del talent che vedeva in 12 concorrenti il numero adatto alla fase finale del programma. Si deve però sottolineare quanto questa categoria, soprattutto negli ultimi anni, abbia subito delle modifiche. Amici 22 ha ammesso 15 allievi, Amici 23 ne ha ammessi 15 e lo scorso anno Amici 24 ne ha portati al serale ben 16: uno solo in meno rispetto a quest'edizione. La scelta di aprire i cancelli a quasi tutti i concorrenti rimasti sembra ormai l’unica soluzione per gestire un meccanismo che quest’anno ha registrato parecchi rallentamenti.

Il blocco temporaneo degli accessi al Serale e il ricatto Opi

La scelta della redazione del programma sul cambio di regolamento viene incontro infatti proprio allo stallo creatosi nelle scorse settimane, in merito all'accesso al Serale di alcuni concorrenti come Angie, ma anche Michele Ballo. Ma soprattutto in merito a un incastro creatosi tra le possibilità di arrivo di Opi al Serale, anche prima di alcuni concorrenti che hanno avuto percorsi nettamente migliori, in termini di esibizioni.

L'ennesimo scontro tra Opi e la sua insegnante Anna Pettinelli

Ne è la prova Elena, che dopo aver portato avanti, per alcuni mesi, la squadra della giudice e insegnante Anna Pettinelli, si è vista prima rallentare dalla stessa, poi negare preventivamente l'accesso al Serale, per poi esser esclusa e accettare il trasferimento nel team di Rudy Zerbi. Il clima di tensione generale delle ultime settimane è culminato con un veto formale imposto dalla stessa Pettinelli, tradottosi in un vero e proprio espediente burocratico: il blocco temporaneo dell'accesso al Serale per tutti i cantanti delle squadre avversarie. Questa direzione ha creato un inedito piano di scontro con lo stesso Opi, che durante il daytime, si è dissociato categoricamente dall'insegnante, dichiarando la propria indisponibilità ad accettare la maglia qualora fosse derivata da una simile strategia ai danni dei compagni con cui viveva.

L'uscita di Opi non ha fatto altro che alterare di nuovi i confini tra se e la sua insegnante, che ha ritenuto "ingrato" il suo comportamento: non è la prima volta che accade in quest'edizione. Solo qualche mese fa, era dovuta intervenire Maria De Filippi, ammonendo proprio Pettinelli per non aver dato ascolto alle richieste del cantante sulle assegnazioni. Insomma, non è difficile comprendere come Opi sia uscito dai panni di cantante, rientrando solo sottoforma di concorrente di un talent televisivo. Ma soprattutto come l'erosione della sua figura pubblica stia influenzando non solo il suo percorso musicale, ma anche la ricezione del pubblico e dei giudici.

Salvi tutti per il Serale di Amici 25 e la responsabilità di eliminare Opi

La costante paura di non venir giudicato per le proprie esibizioni, di non venir osservato nei suoi miglioramenti (è innegabile che ce ne siano stati dall'inizio della trasmissione) sembra trascinare tutti verso una riflessione in merito alla sua partecipazione. È difficile rispondere al quesito in merito alla bontà di questo percorso nel futuro post-Amici 25 di Opi, mentre appare più chiara la risposta su quanto ne abbia beneficiato la trasmissione. Quest'anno infatti, Amici si è dovuta trovare di fronte a un'escalation di eventi, tra cui le modifiche finali del regolamento, perché nessuno si è preso la responsabilità di eliminare Opi. E non per una questione legata a tutto ciò che è accaduto nel suo percorso, ma come per Flavia, per incompatibilità tecniche/personali con la propria insegnante.