Amici25, Gigi D’Alessio ad Anna Pettinelli: “La differenza tra noi è che tu i dischi li metti, io li faccio”

La prima puntata del serale di Amici25 inizia già in maniera scoppiettante con un botta e risposta pungente tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio.

La prima puntata del serale di Amici25 inizia in maniera a dir poco scoppiettante. In giuria, quest'anno ad Amadeus ed Elena D'Amario si è aggiunto Gigi D'Alessio che non ha certo timore di esprimere il suo parere in merito alle sue convinzioni e il pubblico ne ha subito avuto un assaggio. Il cantante, infatti, ha avuto un acceso botta e risposta con Anna Pettinelli che ha contestato un suo giudizio in merito all'esibizione di Lorenzo.

Il botta a risposta tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli

Il commento della speaker radiofonica arriva dopo il verdetto che vede la sua squadra perdere contro quella di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. "Devo fare un appunto a Gigi D'Alessio" dice Pettinelli rivolgendosi al giudice e aggiungendo: "Non puoi dire che nella performance di Lorenzo non ci fossero sbavature, c'erano alcune cose che non andavano bene". Nel dare un suo giudizio successivo all'esibizione di Lorenzo, infatti, il cantante aveva espresso il suo entusiasmo dicendo che gli era parso di ascoltare due professionisti. Preso il microfono per rispondere alla coach, D'Alessio dice:

Anna con tutto il rispetto, Lorenzo ha fatto una performance che non ha sbagliato nulla, non c’era nessuna sbavatura. Ho provato a chiudere anche gli occhi, perché loro mi hanno fatto sognare.

Pettinelli continua: "Non devi soffermarti sulla bellezza della canzone, ma su come l'hanno eseguita" e D'Alessio controbatte dicendo di non conoscere bene il pezzo con cui si è esibito Lorenzo: "Ma come non lo conosci?" tuona la coach. Interviene quindi Maria De Filippi, quasi mortificata: "Ora scopriamo che sei anche un incompetente? Gigi, mi dispiace averti invitato in questo programma".

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Ed è in questo momento che Gigi D'Alessio sente di dover dire la sua e, quindi, rivolgendosi ad Anna Pettinelli: "Vuoi sapere qual è la differenza? Tu metti i dischi io i dischi li faccio, c’è una piccola differenza", un modo per dire alla professoressa che per quanto possa capirne di musica non è lei a maneggiarla. Pettinelli ribatte: "Eh, no, siamo noi a creare i successi" e D'Alessio: "No, noi li creiamo e voi li trasmettete". Come prime battute del serale, un inizio incandescente.