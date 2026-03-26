Serale Amici, anticipazioni seconda puntata del 28 marzo: chi è stato eliminato, ospiti e giudici

Il Serale di Amici 25 entra nel vivo con la seconda puntata, in onda sabato 28 marzo 2026 su Canale 5. Le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV confermano una serata evento, non solo per la gara tra i talenti ma per un parterre di ospiti senza precedenti. A guidare il giudizio sulle esibizioni ci saranno Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con il contributo di Cristiano Malgioglio come giudice speciale. Il grande colpo di scena è però rappresentato dagli ospiti internazionali: Zendaya e Robert Pattinson saranno in studio per presentare il loro nuovo film.

(Articolo in aggiornamento)

Gli ospiti della seconda puntata

Il vero fiore all'occhiello di questo appuntamento è il cast di ospiti. Oltre alle stelle mondiali Zendaya e Robert Pattinson, che presenteranno il film "The Dreama – Un segreto è per sempre", Maria De Filippi ospiterà Luca Argentero e Belen Rodriguez. Per la musica, spazio ai The Kolors con il nuovo singolo Rolling Stones, mentre la parte comica sarà affidata a Francesco Cicchella.