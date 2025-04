video suggerito

Ad Amici 24 Daniele deluso dai commenti dei compagni, Francesco lo attacca: “Fai le cose campate in aria” Nel daytime del 24 aprile di Amici, gli allievi hanno espresso le loro opinioni sui compagni. Tra tutti, Daniele è rimasto piuttosto deluso dai commenti, soprattutto dalle parole del ballerino Francesco: “Fai cose diverse un po’ campate in aria, non lo conto come versatilità”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano sempre meno puntate alla finale del Serale di Amici 24. Gli allievi ancora in gara hanno avuto modo di confrontarsi tra loro, scrivendo in forma anonima su un foglio alcuni commenti sui compagni. Come si è visto nel daytime del 24 aprile, però, Daniele non sembra aver apprezzato la sincerità di alcuni, in particolare di Francesco.

I commenti di Francesco agli altri compagni

Francesco è stato il più sincero e diretto nell'esprimere il proprio pensiero sui compagni, generando però un certo malcontento e stupore in Casetta. Riferendosi ad Antonia, il ballerino ha scritto: "Non sei una artista completa non scrivendo e non producendo". La cantante ha risposto: "Anche se ad oggi posso non essere una artista completa, non è per questo. Penso di star arrivando ad esserlo piano piano". Francesco non ha poi risparmiato critiche nei confronti di Daniele, uno dei suoi più diretti avversari, con cui si è scontrato diverse volte durante il Serale. In un messaggio in realtà indirizzato ad Alessia, il ballerino ha scritto: "Il tuo punto di forza è tutto, quello che manca a Daniele ce l'hai tu". Non capendo, Daniele ha chiesto spiegazioni a Francesco, che ha precisato: "Alessia potrebbe dare un po' di quello che ha lei a Daniele, il suo arrivare alle persone in modo esplicito".

La reazione di Daniele alle critiche e lo scontro con Francesco

Daniele ha scritto il suo messaggio indirizzato a Francesco, criticando la sua versatilità: "Credo che il tuo punto debole sia una versatilità a metà, io lo sono più di te perché se facessi il tuo risulterei meglio di te se facessi il mio". "Essere versatile significa farlo bene, non fare cose diverse un po' campate in aria. Altrimenti non lo conto come versatile", ha risposto il ballerino. "Nella mia versatilità io non campo le cose in aria", ha continuato Daniele. Anche Trigno ha scritto un pensiero per Daniele, accostandolo ancora una volta a Francesco: "Penso tu abbia subito in maniera negativa l'entrata di Francesco, che ti ha portato delle insicurezze". Il cantante ha voluto spiegare il suo punto di vista: "Tutti prima ti vedevano come possibile vincitore, da quando è entrato lui ho più dubbi e se me li faccio io, penso li abbia anche tu". "È vero che l'ho subita in maniera negativa", ha spiegato il diretto interessato. Dopo aver letto tutti i bigliettini, Francesco ha parlato con Jacopo Sol e commentato quanto accaduto: "Ho detto un po' di cose, non sono entrato nel personale, non sento di essere stato cattivo". "Se hai detto quello che pensavi, è giusto, il clima in casetta ora però p diverso", ha risposto lui.