Maria De Filippi a C’è Posta Per Te, il look costa più di 3mila euro: di chi è il tailleur violetto La conduttrice di Canale 5 ha scelto un outfit monocromatico per l’ottava puntata del programma. Chi ha firmato il completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi in Alexander McQueen

Maria De Filippi sfoggia un look viola a C'è Posta Per Te. Il programma va in onda questa sera alle 21.30 e l'ottava puntata vedrà tra i suoi ospiti tre campioni della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. I calciatori saranno protagonisti delle storie vip. Le anticipazioni sono già state pubblicate sui profilo social mentre sono anche già state svelate le prime foto dell'outfit della conduttrice.

Il look di Maria De Filippi a C'è Posta Per Te

Gli abiti di Maria De Filippi sono sempre minimal ma molto eleganti, raramente la conduttrice si presenta con look stravaganti e tende a preferire completi più austeri ma con tagli che li rendono comunque sensuali. Per la puntata du stasera la presentatrice ha optato per un tailleur violetto firmato Alexander McQueen composto da giacca e pantaloni e sotto un una canottiera ton sur ton con lo scollo a V.

Maria De Filippi in Alexander McQueen

Il blazer monopetto con spalle a punta in crêpe sottile night shade, revers a lancia, tasche laterali con patta e chiusura con un unico bottone dal valore di 1790 euro. I pantaloni, dello stesso brand sono dal taglio bootcut stretti dello stesso tessuto della giacca con tasche laterali e una tasca a filetto sul retro, chiusura con zip nascosta e gancio dal costo di 790 euro. Per le scarpe sceglie un paio di Gianvito Rossi da 690 euro, un modello décolleté a punta caratterizzata da un tacco stiletto di 105mm.