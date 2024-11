Maria De Filippi brilla sul palco di Amici: quanto costa la camicia coi maxi pois d’oro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi continua a essere uno dei programmi più seguiti della tv italiana e, nonostante gli anni che passano, non ha perso i suoi tratti distintivi, anzi, anno dopo anno riesce sempre a far emergere i giovanissimi talenti destinati a dominare il mondo dello spettacolo. Al di là dei ragazzi in gara che tra sfide e compiti provano a tenere stretto il loro banco, la vera protagonista è la "padrona di casa", che settimana dopo settimana dà prova di essere un'indiscussa icona glamour. Oggi, domenica 10 novembre, sul palco di Canale 5 ha letteralmente "brillato": ecco chi ha firmato e quanto costa la sua camicia con i maxi pois dorati.

Chi ha firmato la camicia lurex di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha ormai detto addio allo stile rigoroso dei suoi esordi in tv, ora è un'icona glamour capace di spaziare tra eleganti tailleur colorati, completi casual, tacchi alti e sneakers (griffate). Rispetto alla prima serata, dove solitamente punta su dei look più classici, per le puntate pomeridiane di Amici lascia trionfare colori e originalità tra casacche arcobaleno, giacche fluo e coordinati total white. Oggi, ad esempio, ha puntato sull'effetto lurex con una camicia total black decorata all-over con dei maxi pois d'oro. Chi l'ha firmata? Saint Laurent, una delle Maison che la conduttrice più ama. Fa parte di una vecchia collezione maschile e può essere trovata sugli e-commerce di moda di lusso vintage al prezzo di 890 euro.

Camicia Saint Laurent

Maria De Filippi torna ai tacchi ad Amici

Per completare l'outfit pomeridiano Maria De Filippi ha scelto un paio di pantaloni a effetto pelle, un modello total black dalla linea dritta che cade morbido lungo la silhouette. Niente più sneakers di Louis Vuitton, la conduttrice ad Amici è tornata a indossare i tacchi, per la precisione un paio di stivaletti in pelle nera a punta e col tacco largo. Capelli leggermente ondulati, occhiali tondi con la montatura gold a cui non rinuncia mai e ironia da vendere: Maria è una perfetta padrona di casa capace di sorprendere sempre col suo stile glamour. In quanti si ispireranno al suo look per le prossime uscite autunnali?

Maria De Filippi con camicia Saint Laurent