Quanto costa il tailleur di velluto blu indossato da Maria De Filippi nella seconda puntata di Amici Maria De Filippi nella seconda puntata del serale di Amici ha osato con le tinte vitaminiche: chi ha firmato e quanto costa il suo tailleur in velluto blu elettrico? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 29 marzo, va in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che, nonostante sia arrivato alla sua 24esima edizione, continua a riscuotere un incredibile successo. Al di là dei ragazzi che si sfidano a colpi di performance spettacolari per aggiudicarsi la vittoria, la grande protagonista del programma è la "padrona di casa", che settimana dopo settimana riesce a dimostrare sempre di essere l'indiscussa regina della tv italiana anche quando si parla di stile. Chi ha firmato il tailleur di velluto blu elettrico che ha indossato per il secondo appuntamento con la trasmissione?

La passione di Maria De Filippi per i tailleur

Maria De Filippi non ne sbaglia un colpo in fatto di stile: sono lontani i tempi in cui puntava tutto su dei look formali e rigorosi, ora ha lasciato spazio al glamour e riesce sempre a sorprendere con la sua innata eleganza. In ogni programma che conduce vuole rendere gli outfit "riconoscibili", tanto che a lungo andare diventano per lei una sorta di "divisa", un esempio? A C'è Posta per Te ha indossato spesso il suo tubino "preferito" di Victoria Beckham, mentre ora ad Amici è tornata alla sua più grande passione, i tailleur. Se per il debutto ne aveva scelto uno vinaccia con le zip, nella seconda puntata ha osato con i colori, sfoggiando un super vitaminico blu elettrico.

La seconda puntata di Amici

Chi ha firmato il completo di velluto di Maria De Filippi ad Amici

Il tailleur blu elettrico di Maria De Filippi è firmato Forte_Forte: si tratta di un modello di velluto con due pezzi coordinati, una giacca avvitata e monopetto e un paio di pantaloni palazzo dai volumi ampi con piega stirata sulla gamba.

Forte_Forte

Quanto costano i due capi? Sul sito del brand vengono venduti rispettivamente a 402 e 390 euro. Per completare l'outfit vitaminico la conduttrice ha scelto un top di raso in tinta e delle pumps blu notte col vertiginoso tacco a spillo. Non ha rinunciato agli immancabili occhiali da vista tondi con la montatura gold, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti leggermente ondulati. In quante prenderanno ispirazione da Maria e nei primi giorni di primavera punteranno sulle tinte accese?

Maria De Filippi in Forte_Forte