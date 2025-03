Chi ha vestito Maria De Filippi nella prima puntata del serale di Amici 2025

video suggerito

Oggi, sabato 22 marzo 2025, comincia il serale della nuova edizione di Amici. Chi ha firmato il tailleur con le zip indossato da Maria De Filippi per il debutto?

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è finalmente finita: oggi, sabato 22 marzo 2025, parte la 24esima edizione del serale di Amici, il talent di Canale 5 che ormai da anni dà spazio ai giovani artisti destinati a conquistare il mondo dello spettacolo. Sebbene i grandi protagonisti siano i ragazzi in gara, ad attirare le attenzioni dei media sono anche gli ospiti speciali, primi tra tutti i nuovi giudici Elena D'Amario ed Amadeus, scelti per affiancare il "veterano" Cristiano Malgioglio. La padrona di casa è sempre Maria De Filippi, che ancora una volta si conferma l'indiscussa regina della tv italiana. Chi ha firmato il tailleur con le zip che ha indossato per il gran debutto?

Il nuovo stile di Maria De Filippi ad Amici

Maria De Filippi non ha alcuna intenzione di fermarsi e, dopo aver concluso la scorsa settimana la fortunata edizione di C'è Posta per Te, ha dato subito il via al serale di Amici, tornando in tv in una nuova versione super fashion. Se negli scorsi anni aveva giocato con scintillii e colori accesi, questa volta sembra voler puntare tutto sulla sobrietà.

Maria De Filippi col tailleur con le zip

Per l'occasione ha riposto nell'armadio quello che era stato soprannominato il suo "tubino preferito" ed è passata al tailleur, uno dei capi must del suo stile. Per la prima puntata del talent ha seguito il trend della moda mannish ma rivisitandolo in chiave originale e glamour. Per lei niente mood rigoroso o formale, ha optato per un completo giacca e pantaloni con delle zip che si aprono lungo gli orli.

La prima puntata del serale di Amici

Quanto costa il tailleur con le zip di Maria De Filippi

A firmare il look di Maria De Filippi nella prima puntata del serale di Amici è stato il brand Isabelle Blanche, sul cui sito ufficiale è possibile trovare il tailleur con le zip.

Tailleur Isabelle Blanche

Entrambi i pezzi del completo sono in un viola-bordeaux molto scuro: i pantaloni sono svasati e aperti sul davanti, mentre il blazer dalla silhouette slim è monopetto e ha le zip sulle maniche (Maria ha eliminato la cintura borchiata in vita che sarebbe integrata nel modello). Quanto costano? Rispettivamente 296 e 169 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto degli accessori a contrasto in rosa pastello, dal top di raso con le spalline sottili alle pumps di camoscio col tacco alto. Nelle prossime puntate del talent continuerà a rimanere fedele al tailleur?

Maria De Filippi in Isabelle Blanche