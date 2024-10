video suggerito

Maria De Filippi cambia stile: il look della seconda puntata di Amici 2024 è un'esplosione di colori Look variopinto per Maria De Filippi, nella puntata di Amici di domenica 6 ottobre, la seconda della nuova edizione del talent show.

A cura di Giusy Dente

Per il 23esimo anno consecutivo, torna in palinsesto un programma il cui successo non accenna a diminuire: Amici è il talent show che dà la possibilità a giovani cantanti e ballerini di farsi notare e crescere nella propria disciplina. Milioni di telespettatori ogni anno si appassionano alle storie degli allievi della scuola più famosa d'Italia, che dalla sua prima edizione a oggi ha segnato l'inizio della carriera di tanti professionisti della musica e della danza da Emma Marrone a Elena D'Amario a Stefano De Martino. Come sempre, alla conduzione c'è Maria De Filippi.

Lo stile di Maria De Filippi ad Amici

L'avevamo lasciata circa un anno fa con un tubino midi dalla stampa fruttata, ricoperto di ciliegie: con questo look molto estivo Maria De Filippi aveva annunciato il vincitore della scorsa edizione di Amici, proclamato a maggio: ha trionfato Sarah Toscano nella categoria canto. Chi porterà a casa la fatidica coppa quest'anno? Amici 2024 è appena iniziato, i ragazzi della scuola hanno davanti a loro un duro percorso, tante prove da superare, tante sfide e ostacoli. Accanto a loro ci sarà Maria De Filippi, molto di più di una conduttrice: per i ragazzi è sempre stata una guida preziosa, una persona di fiducia, una spalla. Il pubblico la ama nel suo ruolo in questo talent show, proprio perché riesce a cogliere le sfumature degli allievi, le loro peculiarità, li sa spronare e anche bacchettare se necessario. I telespettatori vedono in lei anche un'icona di stile: il suo è un abbigliamento sempre sobrio e formale, mai eccessivo né appariscente, senza fronzoli, ma anzi piuttosto minimal eppure chic.

Il look di Maria De Filippi nella seconda puntata

Messi da parte i tanto amati tailleur, un must del guardaroba televisivo di Maria De Filippi, la conduttrice per la seconda puntata di Amici ha scelto qualcosa di più casual e sobrio, meno formale. Balza subito agli occhi la grande varietà di colori: è un outfit variopinto composto da maglia a manioche lunghe con scollo a V e pantaloni gialli. Con questo look nuovo ha portato una ventata di allegria nello studio.