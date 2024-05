video suggerito

Sarah Toscano vince Amici 2024 con l'abito di stelle: chi ha firmato e quanto costa il vestito della cantante

A cura di Annachiara Gaggino

Sarah Toscano in Orha

Sarah Toscano ieri sera ha sollevato la coppa della ventritreesima edizione di Amici. Dopo aver conquistato la categoria canto, l'artista di Vigevano ha disputato il round finale con la balerina Marisol Castellanos.

Pur non essendo tra le favorite iniziali, la cantante è riuscita a sbaragliare la concorrenza e conquistare il primo posto, e si prepara ora per i progetti futuri. "Mi piacerebbe molto lavorare con i ballerini, un po' come fa Dua Lipa", ha raccontato nel corso dell'ultima puntata del talent di Canale 5 andato in onda ieri sera e condotto da Maria De Filippi, che per l'occasione ha indossato un vestito ricoperto di ciliegie.

Chi è Sarah Toscano

La cantante ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno all'interno della scuola di amici e, può sembrare strano, ma non aveva mai preso lezioni di canto prima di questa esperienza. La musica era comunque una passione già consolidata, infatti nel 2022 aveva vinto la targa Vittorio De Scalzi ad Arena Sanremo, senza però classificarsi tra i finalisti dell'edizione Giovani del festival. Il 17 maggio ha lanciato il suo primo ep.

Il look di Sarah Toscano per la finale di Amici

Per conquistare il titolo di vincitrice dell'edizione di quest'anno del talent show la diciottenne di Vigevano ha scelto un vestito in linea con la sua personalità e la sua giovane età. Ha calcato il palco dell'ultima serata del programma televisivo indossando un abito nero trasparente decorato da applicazioni di stelle del marchio Orha; un mini dress in rete dalle maniche lunghe con ricami, il modello si chiama proprio Polvere di Stelle e costa 360 euro.

Lo stesso brand italiano è stato indossato lo scorso anno da Angelina Mango, che non conquistò il primo posto, ma sicuramente ha avuto un enorme successo negli ultimi 12 mesi, dalla vittoria al Festival di Sanremo, alla partecipazione all'Eurovision Son Contest.