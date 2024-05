video suggerito

Maria De Filippi sceglie un abito dalla stampa naturale per la finale di Amici, quanto costa il look La presentatrice ha indossato un abito decorato da ciliegie per l'ultima puntate del talent show di Canale 5. Una scelta particolare che si discosta dalle sue mise spesso essenziali, chi ha firmato l'abito.

A cura di Annachiara Gaggino

Maria De Filippi a un evento dedicato a Maurizio Costanzo

Si conclude Amici 2023/24. La ventitreesima puntata del talento show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha visto la vittoria di Sarah Toscano, che ha trionfato con la categoria canto. Tra gli ex concorrenti il programma può vantare nomi come Emma Marrone, Elodie, Annalisa, Alessandra Amoroso, Irama e Angelina Mango, che ieri sera è "tornata a casa", svelando singolo del suo primo album Poké Melodrama. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione all'Eurovision Song Contest, che si è tenuto in Svezia, la giovane artista si prepara per il suo primo tour. Ma oltre che sui concorrenti in gara, gli occhi sono puntati sulla sua presentatrice e sulle sue scelte di stile.

Il look di Maria De Filippi per la finale di Amici

Nel corso del talent show Mari De Filippi è spesso rimasta fedele al completo giacca-pantaloni, mise che la presentatrice ama molto, declinati in diversi modelli, dai più particolati, come quello blu elettrico di Alexander McQueen sfoggiato nel corso della prima puntata della stagione, a quelli più particolari, come quello in velluto stile Far-West di Saint Laurent. Ultimamente la padrona di casa ha virato anche su gonne e vestiti, sfoggiandone uno con una stampa a orchidea per la semifinale.

Per la serata conclusiva Maria De Filippi ha scelto di indossare un abito firmato Dolce&Gabbana caratterizzato sempre da decorazioni dai rimandi naturali. La presentatrice, infatti, ha optato per un tubino lungo appena sotto il ginocchio con scollo rotondo e le maniche a tre quarti. Il vestito è caratterizzato da uno sfondo nero e una serie di ciliegie rosse a contrasto e fa parte della collezione Black Sicily. Il capo ha un costo di 1950 euro.