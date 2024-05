video suggerito

Maria De Filippi nella semifinale di Amici: il significato della stampa orchidea Questa edizione di Amici volge al termine. Per la semifinale di domenica 12 maggio Maria de Filippi ha indossato un vestito di uno dei suoi brand del cuore.

A cura di Giusy Dente

Manca poco: sabato 18 maggio il pubblico televisivo scoprirà chi è il vincitore di questa edizione di Amici, programma longevo che da ormai 23 anni intrattiene gli spettatori e regala un sogno ai suoi giovani allievi, lanciando i più promettenti nel mondo dello spettacolo. Così è stato per Elena D'Amario, Emma Marrone, Elodie, Annalisa, tutti usciti dal talent show di Maria De Filippi. Il 12 maggio si è svolta la semifinale, eccezionalmente di domenica e non di sabato: 6 allievi sono arrivati in finale. Per l'occasione la padrona di casa ha indossato la creazione di uno dei suoi brand preferiti, di una collezione iconica.

Il look di Maria De Filippi in semifinale

In questa edizione di Amici abbiamo visto Maria De Filippi in tanti modi diversi: con camicia floreale e pantaloni "coccodrillo", con la scintillante ed elegante giacca di paillettes da 8000 euro, col tailleur rosso fuoco ma in versione low cost, con l'intramontabile total black composto da abito-giacca e immancabili tacchi a spillo. La conduttrice vanta uno stile minimal fatto soprattutto di completi e abiti, predilige i look rigorosi e formali, senza eccessivi fronzoli: preferisce osare più coi colori (compreso il rosa shoking), passando dal casual ad outfit più chic, mai vistosi o eccessivi.

Per la semifinale la scelta è caduta su un abito di un brand di cui indossa spesso le creazioni. Il vestito è di Alexander McQueen, un capo girocollo con mezze maniche e gonna corta leggermente svasata. Sul fondo nero spicca la stampa orchidea rossa, emblema della Maison, di una collezione in particolare. Il capo costa 2190 euro.

Il significato dell'orchidea per Alexander McQueen

Il brand ha una storia di lunga data col mondo floreale. I fiori sono stati assoluti protagonisti della collezione Autunno/Inverno 2023, presentata al mondo per la prima volta durante la Paris Fashion Week (con Naomi Campbell in passerella). Sarah Burton, Direttore creativo della Maison, a proposito di quella collezione, ha spiegato:

Anatomia umana, anatomia dell'abito, anatomia dei fiori […] Il motivo più importante della collezione è l'orchidea, coltivata nelle sue forme più rare ma, dopo la margherita, il fiore più comune. Prospera nell'aria, resiste alle radici e cresce allo stato selvatico. Straordinariamente bella e infinitamente adattabile, l'orchidea imita sia il predatore che la preda. Nel linguaggio dei fiori l’orchidea è simbolo dell’amore.

L'orchidea era ripetuta su quasi tutti i capi, tra cui appunto l'abito sfoggiato da Maria De Filippi.