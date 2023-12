Maria De Filippi ad Amici: la storia dietro il look rosa shocking (che vale quasi 5mila) Nella puntata del 17 dicembre 2023 di Amici, Maria De Filippi stupisce tutti con un look di lusso rosa shocking del valore di quasi 5mila euro. Ecco la storia dietro il colore inteso scelto dalla conduttrice.

Il look rosa di Maria De Filippi ad Amici

Domenica 17 dicembre 2023 alle ore 14 va in onda una nuova puntata del talent show Amici di Maria De Filippi. Ospiti della puntata gli Articolo 31 e i Coma Cose, che arrivano sul palco della trasmissione di Canale 5 per presentare il loro nuovo singolo Una cosa Bene, singolo che segna la prima collaborazione musicale tra i due gruppi. Regina della puntata come sempre è Maria De Filippi, che per l'occasione sceglie ancora un completo con pantaloni dal colore brillante abbinato a sneakers griffate.

Maria De Filippi ad Amici nella puntata del 17 dicembre 2023

Lo stile a colori di Maria De Filippi per la Tv del pomeriggio

Prosegue dunque il viaggio di stile di Maria De Filippi che nell'ultimo periodo indossa praticamente sempre nelle sue trasmissioni tailleur, con pantaloni palazzo o a zampa abbinati a blazer in coordinato. Bando al nero e alle fantasie classiche, dunque, De Filippi ora sceglie solo colori bright, come l'arancio, il rosso e il fucsia, o nuance dai toni pastello, come il pesca del tailleur indossato nella precedente puntata. Unica eccezione ai look full color e l'abito classico firmato Louis Vuitton in fantasia gessata, con cui è recentemente apparsa nello studio di Amici. Ancora prima era stata la volta dell'outfit total denim griffato Alexander McQueen.

Maria De Filippi in Valentino con sneakers Louis Vuitton

Chi ha firmato il look rosa di Maria De Filippi ad Amici

Maria De Filippi palesa dunque la sua recente passione per i completi monocolore, che tra l'altro sono una delle tendenze più forti di questo Autunno/Inverno 23-24. Oltre ad amare i look accesi e i blazer abbinati a pantaloni ampi, De Filippi ha una vera e propria passione per le griffe della moda italiana e internazionale. Dopo Alexander McQueen e Louis Vuitton ora, per la puntata di domenica 17 dicembre, la conduttrice Tv sceglie lo stile di una Maison italiana, indossando un completo rosa shocking firmato Valentino.

Blazer Valentino su Luisa Via Roma

La storia del PP Pink di Valentino

L'outfit total pink è composto da un blazer doppiopetto avvitato (che costa 2700 euro), con rever a lancia e spalline appuntite, abbinato a pantaloni a zampa dello stesso colore, con pinces frontali (in vendita a 1200 euro). Entrambi i capi sono decorati da un particolare dettaglio metallico in oro, si tratta dei bottoni Rock Stud, ch riprendono uno dei simboli della Maison nata dal genio di Valentino Garavani. Anche il rosa shocking del completo di De Filippi è diventato un'icona del marchio. A lanciare l'ormai celebre nuance è stato Pierpaolo Piccioli, attuale Direttore Creativo di Valentino, che nella sfilata Fall/Winter 22-23 ha tentato, riuscendoci, l'ardua impresa di creare una tonalità iconica, per bissare il successo del famosissimo "rosso Valentino". Il designer ci è riuscito proponendo una sfilata interamente composta con capi senza fantasia, tutti realizzati in tessuto nero o nella nuova nuance di rosa acceso, quasi fluo, chiamata Valentino PP Pink (le due derivano dalle iniziali dell'attuale designer della Maison).

Pantaloni Valentino su Luisa Via Roma

Quanto costano le scarpe firmate di Maria De Filippi

Altro grande amore di De Filippi sono le sneakers, non si tratta di sneakers qualsiasi ma di scarpe da ginnastica dalla suola maxi, firmate da una delle più celebri Maison della moda francese. Ormai da diversi anni, sopratutto per le trasmissioni pomeridiane e per Amici, De Filippi ha detto definitivamente addio ai tacchi alti, questi ultimi li sfoggia solo nei serali.

Sneakers Louis Vuitton

Il pomeriggio la conduttrice, sotto i completi colorati, abbina solo sneakers, tutte firmate Louis Vuitton. Dell'infinta collezione appartenente alla Regina della Tv italiana, fa parte anche l'ultimo modello sfoggiato sotto il completo rosa shock di Valentino. Si tratta delle Sneakers Run 55 di Louis Vuitton in tessuto, con trama a rete, suola in gomma e dettagli in pelle, color arancio, nero e rosa pastello. Il nuovo modello di De Filippi ha dettagli cut-out sulla tomaia, maxi suola chunky e costa sul sito del brand 1020 euro.