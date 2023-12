Maria De Filippi ad Amici sceglie un tailleur rosa cipria per la puntata del 10 dicembre Maria De Filippi scegli un tailleur sui toni del rosa cipria per la puntata di Amici 23 del 10 dicembre.

A cura di Arianna Colzi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi

Oggi, domenica 10 dicembre, in occasione della nuova puntata di Amici 23, la conduttrice Maria De Filippi ha scelto un look quasi primaverile sui toni del rosa, ripresi anche dalla blusa che si intravede sotto la giacca. Un altro tailleur rosa era stato scelto dalla padrona di casa del talent di canale 5 poco meno di due mesi fa: il completo pastello era abbinato a un paio di semplici sneakers.

Maria De Filippi, il tailleur è rosa cipria

Per il pomeridiano di Amici 23 del 10 dicembre, Maria De Filippi ha indossato un tailleur rosa cipria firmato Hebe Studio. Si tratta di un brand made in Italy che realizza soprattuto completi, blazer e pantaloni. Per questa puntata, la conduttrice di canale 5 scegli il modello Bianca sui toni del rosa tenue.

Sotto il blazer doppiopetto, Maria De Filippi indossa una blusa sempre sui toni del rosa ma stavolta sui toni del rosa pesca. Un colore, quest'ultimo, che ricorda molto il Peach Fuzz, il colore dell'anno scelto da Pantone per il 2024. I colori tenui del look sono stati abbinati con un paio di stivali neri modello ankle boots con platform: un accessorio che ha reso l'intero outfit più grintoso.

Il rosa è uno dei colori must have dell'inverno 2024

Il rosa, nonostante la sua delicatezza più tipicamente primaverile, è uno dei colori di tendenza per quest'Autunno/Inverno 2023-2024. I toni romantici e tenui del rosa confetto dominano le collezioni invernali, mostrando la versatilità di un colore troppo spesso relegato ad una sola stagione. Da GCDS a Versace, passando per Loewe e Etro, quest'anno i cappotti e i completi sono total pink.

Versace A/I 2023-24