Colori di moda per l’Autunno/Inverno 2023-2024: le 6 tonalità di tendenza Dalle tonalità accese di rosso fuoco e giallo limone a nuance pastello come il celeste e il rosa confetto, passando per i toni neutri del beige e del grigio, ecco tutti i colori di moda per l’Autunno/Inverno 2023-2024.

A cura di Marco Casola

Da sinistra Benetton, MSGM, Fendi, Versace, Tod’s

All'inizio di ogni nuova stagione spesso ci si chiede: qual è il colore di quest'anno? Quali saranno le tonalità di moda e gli abbinamenti di tendenza? Dopo aver dato uno sguardo alle tendenze per l'Autunno/Inverno 2023-2024, è arrivato il momento di capire quali saranno i colori di tendenza per la stagione fredda.

In autunno solitamente spopolano le nuance neutre come il grigio o sabbiose come il beige, colori che anche per il 2023 saranno un must. Ci sarà però spazio per look più colorati con capi in tonalità accese, come il giallo limone e il rosso fuoco, o pastello, come il celeste e il rosa confetto. Ecco tutti i colori di moda per l'Autunno/Inverno 2023-2024.

Grigio polvere

E' un grigio chiarissimo, che vira verso il perla, il colore must per la prossima stagione. Il grigio si indossa in total look, con capi e accessori della stessa tonalità, come gli outfit invernali disegnati da Andrea Incontri per Benetton o quelli con giacche in pelle di Tod's.

Benetton

Il grigio regna anche sulla passerella di Prada, dove hanno sfilato lunghi abiti grey con gonna a strascico o completi con cardigan aderenti e pantaloni slim in questa tonalità. Blumarine e JW Anderson scelgono il grigio per colorare gli abiti da sera con drappeggi volumetrici. Scuro e tendente al fumo il grigio scelto da Gucci e Blazé Milano per giacche e tailleur con pantaloni oversize.

Prada

Giallo limone

E' acceso, luminoso e vitaminico il giallo scelto da molti stilisti per colorare abiti e completi per l'Autunno/Inverno 2023-2024. Sono lucenti come l'oro i tubini asimmetrici e drappeggiati di Ferragamo, i completi oversize di Jil Sander e i mini dress in lana di Isabel Marant.

Ferragamo

Tende al fluo il giallo scelto da Massimo Giorgetti per gli abiti longuette con maxi fiocchi di MSGM e da Pierpaolo Piccioli per i cappotti oversize firmati Valentino. Bottega Veneta propone abiti midi con decori tridimensionali realizzati in giallo.

MSGM

Beige sabbia

Ricorda la sabbia del deserto o di una spiaggia tropicale il beige dei cappotti, dei tubini in maglia e dei tailleur dell'inverno 2024. Ami Paris propone in passerella una serie di look "sabbiosi", con cappotti over abbinati a lupetti e mini della stessa tonalità neutra. Da Diesel sfilano completi in denim sabbiato, mentre Federico Cina disegna look con colori desert caldi e morbidi.

Ami Paris

Più scuro e tendente al cammello il beige dei look invernali con giacca e gonna midi di Miu Miu. E' più simile al cipria, invece, il beige degli abiti aderenti di Missoni, degli outfit sporty chic di AndreAdamo o dei completi "nudi" disegnati da Alessandro Dell'Acqua per il suo brand N21.

Miu Miu

Rosa confetto

In inverno c'è spazio anche per i colori pastello, tenui e romantici, come il rosa confetto, scelto da Giuliano Calza per total look oversize dal sapore girly griffati GCDS, composti con cappotti maxi, mini dress e stivali cuissardes. Anche Marco De Vincenzo disegna per Etro cappottini e blazer a quadri rosa, modelli apparsi anche sulla passerella di Chanel nella stessa tonalità. Più acceso e tendente al corallo il rosa degli abiti trasparenti di Givenchy e dei tailleuur con pantaloni a zampa disegnati da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli.

GCDS

Versace sceglie il total pink, nella variante confetto, per i look invernali con giacca dalle maniche bombate e pencil skirt, mentre Jonathan Anderson dipinge di rosa i mini dress strapless in pelle firmati Loewe. Sono rosa i look maschili con cappotto oversize di Jil Sander e quelli in denim di Annakiki.

Versace

Azzurro cielo

L'altra tonalità pastello che spopolerà il prossimo autunno è senza dubbio il celeste. Questo colore è stato protagonista sulla passerella Autunno/Inverno 2023-2024 di Fendi, dove Kim Jones, Direttore Creativo della linea donna, ha utilizzato la nuance chiara come fil rouge, proponendo, tubini, abiti lingerie e capi dal tessuto impalpabile dipinti di un azzurro cielo.

Fendi

Più acceso e deciso il celeste degli abiti con tagli asimmetrici, frange e dettagli velvet apparsi sulla passerella invernale di Acne Studios. Marco De Vincenzo da Etro fa sfilare abiti dal sapore country in un celeste chiaro, mentre ricordano un capo in denim azzurro i tubini drappeggiati a effetto jeans di Ermanno Scervino.

Acne Studios

Rosso fuoco

E' acceso, forte e deciso, ricorda il fuoco che brucia ed è utilizzato soprattutto per gli abiti da sera, il rosso dell'inverno 2024. Sembrano rubini i vestiti rossi con scollature e fianchi scultorei che hanno sfilato sulla passerella di Bottega Veneta o sono apparsi nella collezione A/I 23- 24 di Alexander McQueen.

Bottega Veneta

Un rosso acceso caratterizza anche gli abiti chemisier, da indossare con cravatta black e firmati Valentino, i lunghi vestiti drappeggiati di Blumarine e i mini abiti bustier di Ermanno Scervino. Ferragamo e Stella McCartney propongono, infine, tailleur e completi con blazer oversize dipinti di un rosso intenso.