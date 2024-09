video suggerito

Chiara Ferragni e il ritorno dei gambaletti, da calze della nonna a must dell'autunno 2024 Ricordate i gambaletti, quelli in lycra trasparente alti fin sotto al ginocchio? Se fino a qualche tempo fa venivano considerati "calze della nonna", ora sono diventati l'accessorio must dell'autunno 2024 (come dimostrato da Chiara Ferragni).

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2024 è ormai arrivato ed è giunto il momento di informarsi sulle mode che spopoleranno nei prossimi mesi, quelli in cui il freddo comincerà a farsi sentire e le giornate diventeranno sempre più uggiose. Chi meglio di Chiara Ferragni può influenzare le mode di stagione? Dopo aver rilanciato il gessato con un paio di pantaloni over a righini, ora ha riportato in voga un accessorio da sempre molto discusso: i gambaletti in lycra. Se fino a qualche tempo fa venivano considerati vere e proprie "calze della nonna" da usare solo in caso di necessità (e da nascondere il più possibile), ora sono diventati un vero e proprio must da lasciare in bella vista: ecco tutti i dettagli del look dell'imprenditrice destinato a fare tendenza.

Chiara Ferragni con le ballerine di cristalli

L'avevamo lasciata in total black durante il suo primo impegno lavorativo post-scandalo Balocco, ora ritroviamo Chiara Ferragni a Milano con un look super trendy. Sebbene continui a disertare le sfilate della Fashion Week, non rinuncia allo stile. Lo ha dimostrato nelle ultime ore, rivelando sui social l'originale abbinamento scelto per la giornata alle prese con degli impegni professionali. Ha sfoggiato un completino in maglia azzurro pastello con shorts e cardigan crop coordinato, completando il tutto con un cappottino grigio dal taglio classico e con le iconiche ballerine nere tempestate di cristalli di Alaïa (prezzo 990 euro). A fare la differenza, però, è stato un accessorio in particolare: Chiara ha usato un paio di gambaletti in lycra grigia, un modello leggermente trasparente alto fino al ginocchio che ha sostituito i classici collant e i super trendy calzini di spugna.

Il look autunnale di Chiara Ferragni

I gambaletti spopolano in passerella

Dimenticate i collant, le autoreggenti e i calzini al polpaccio: nell'autunno 2024 a spopolare saranno i gambaletti, di quelli a "effetto calza" in lycra sottile e trasparente alti fin sotto al ginocchio. Tutte quelle che sono state adolescenti negli primi anni 2000 di sicuro li ricorderanno come l'accessorio preferito dalle proprie nonne, da indossare solo in caso di assoluta necessità quando il freddo cominciava a farsi sentire ma non era ancora così penetrante da permettere di usare i collant. Ora le cose sono cambiate e a sancirlo non è stata solo Chiara Ferragni: anche le passerelle sono state letteralmente invase dai gambaletti, comparsi, ad esempio, nelle collezioni P/E 2025 di GCDS e Antonio Marras. Insomma, è arrivato il momento di riaprire gli armadi delle nonne e rispolverare i calzettoni in lycra a effetto calza: di sicuro saranno il must del prossimi mesi.

Chiara Ferragni con i gambaletti