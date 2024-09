video suggerito

Il ritorno del gessato: il look da avere nell’autunno 2024 è coi pantaloni a righe di Chiara Ferragni Chiara Ferragni è volata a Madrid per un viaggio di lavoro e ne ha approfittato per lanciare il trend fashion dell’autunno 2024: quello dei capi gessati, tornati in gran voga per affrontare con stile l’inizio della nuova stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2024-2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca ormai pochissimo all'inizio dell'autunno 2024 e, complici le temperature fredde che hanno cominciato a farsi sentire, sono molti coloro che hanno già fatto il cambio di stagione. Le star non se lo sono lasciate dire due volte e sui social si stanno sfidando a colpi di look fatti di trench, maglioncini di filo e stivali. A dettare legge in fatto di fashion trend nelle ultime ore è stata Chiara Ferragni, che ha approfittato di un viaggio lavorativo a Madrid per lanciare la tendenza destinata a diventare super gettonata: quella dei capi gessati, tornati in gran voga per affrontare l'autunno con stile.

Chiara Ferragni rilancia i capi gessati

Il gessato, l'iconica stampa a righine verticali che ha spopolato negli anni '80, è tornata in voga. Se all'epoca veniva considerata il simbolo dello stile maschile super formale, oggi ha invaso anche il guardaroba femminile e sembra essere destinata a dominare l'autunno 2024. Che si tratti di un blazer, di un gilet, di una gonna o di un paio di shorts, non importa, l'unica cosa che conta è che il capo indossato sia decorato con le righine bianche dal tratto leggero. A dimostrarlo è stata Chiara Ferragni, che di recente ha dato il via a un viaggio professionale a Madrid proprio con un paio di pantaloni gessati, per la precisione un modello oversize e a vita bassa che ha messo in risalto con classe la sua silhouette snella.

Chiara Ferragni con le lentiggini fake

Il top low-cost di Chiara Ferragni

Per completare il tutto Chiara Ferragni non ha rinunciato a ulteriori accessori glamour ma decisamente "fuori dal comune" rispetto al suo stile iper griffato. Ha abbinato i pantaloni gessati a un top bicolor molto originale: sembra essere composto da due pezzi, il corsetto crop beige e il reggiseno di raso nero in vista, ma in verità è un capo unico.

Top Zara

La sua particolarità? È firmato Zara, a prova del fatto che anche l'imprenditrice ama la moda low-cost. Capelli sciolti e ondulati, make-up con overlined lips in evidenza e lentiggini fake su naso e guance (trend beauty che lei stessa ha lanciato qualche giorno fa): Chiara sembra aver definitivamente ritrovato il sorriso e la serenità dopo la separazione da Fedez.