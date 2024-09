video suggerito

Chiara Ferragni con le lentiggini fake lancia il beauty trend di fine estate Chiara Ferragni è tornata dalle vacanze da poco più di una settimana e sui social ha già lanciato il beauty trend da seguire assolutamente in questi ultimi giorni d’estate: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata da pochi giorni dalle vacanze ma si è già lanciata a capofitto nel lavoro, a prova del fatto che non vede l'ora di dare il via a nuovi progetti professionali. Dopo aver trascorso dei mesi difficili tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, quella che volge al termine è stata decisamente l'estate della sua rinascita. L'ha trascorsa con amici e famiglia, organizzando prima un viaggio in Grecia con i figli Leone e Vittoria, poi una pausa rilassante tra i meravigliosi panorami della Corsica e infine un weekend lungo sull'isola di Ibiza. Ora si sente super carica per ricominciare e non sorprende che abbia approfittato di queste giornate post vacanziere per lanciare il beauty trend da seguire assolutamente dopo il rientro in città.

La "nuova vita" di Chiara Ferragni

"Prima settimana di settembre: ritorno in ufficio, inizio della scuola, lentiggini, lunghe chiacchierate e nottate in bici in città", sono state queste le parole che Chiara Ferragni ha usato sui social per descrivere queste prime giornate milanesi post-vacanziere. Per lei si tratta di un vero e proprio nuovo inizio, visto che rispetto allo scorso anno la sua vita è letteralmente stravolta. Gli ultimi mesi per lei sono stati di "assestamento e accettazione" dopo i momenti difficili ma, ora che sembra aver ritrovato il sorriso, è pronta per rinascere e per dare il via a qualcosa di inedito ed entusiasmante. Il dettaglio che non è cambiato? Continua a influenzare le mode e le tendenze del momento con le foto che posta regolarmente sui social. L'ultima mania che sembra averla conquistata è quella delle lentiggini fake.

Le lentiggini fake di Chiara Ferragni

Come realizzare le fake freckles

In alcuni degli scatti postati sui social nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha lanciato il beauty trend da seguire assolutamente in queste giornate di fine estate, quando il ricordo delle vacanze è ancora vivido e l'abbronzatura ancora visibile. Nei primissimi piani che ha realizzato ha sfoggiato un adorabile make-up dal finish glow arricchito da alcune lentiggini "finte".

Chiara Ferragni con le fake freckles

Sebbene le si formino naturalmente con il sole, ha voluto accentuarle con il trucco. Si è servita di una matita coordinata al suo incarnato e ha disegnato delle "fake freckles" che le sia il naso che sulle guance. Il risultato? Assolutamente da imitare, visto che riesce ad aggiungere un tocco fresco, sbarazzino e vacanziero a ogni tipo di look.