Il look da indossare a fine dell’estate è in pizzo bianco (come quello di Chiara Ferragni a Ibiza) Chiara Ferragni si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza e ne ha approfittato per lanciare il capo must di fine estate: il completo bianco in pizzo traforato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dall'inizio del 2024 a oggi Chiara Ferragni ha vissuto non pochi momenti difficili e, tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, si è ritrovata a dover cambiare in modo drastico le sue abitudini quotidiane. Se inizialmente aveva preferito rimanere per settimane lontana dai social, ora ha ripreso a postare regolarmente, documentando molti dettagli della sua "estate della rinascita" trascorsa con familiari e amici di vecchia data. Sebbene sia appena sbarcata a Budapest per un impegno lavorativo, ha voluto ricordare con dolcezza l'ultima serata di vacanza a Ibiza: ecco qual è il completo di fine estate che non può proprio mancare nell'armadio di ognuna di noi.

Chiara Ferragni segue il trend estivo del total white

La prima estate da single di Chiara Ferragni è stata all'insegna del relax: dopo essere stata in Grecia con i figli Leone e Vittoria, è volata con gli amici in Corsica, godendosi le serate tra aperitivi "panoramici" e cene in vigneto. Negli ultimi giorni, invece, è stata a Ibiza, isola a cui è da sempre particolarmente legata, basti pensare al fatto che fino allo scorso anno trascorreva lì le vacanze in famiglia. Dopo essersi lasciata immortalare in micro bikini alle prese con una sessione di sup, nelle ultime ore ha ricordato l'ultimo tramonto spagnolo che ha ammirato con le bff, così da chiudere davvero in bellezza le vacanze. Per l'occasione non poteva che puntare su un look total white, un trend estivo che non passa mai di moda ma che ha declinato in una sensuale versione a effetto nude.

Quanto costa il completo di pizzo di Chiara Ferragni

Per l'ultima sera a Ibiza Chiara Ferragni ha scelto un completo in pizzo traforato firmato Insomnia Studio. Si tratta di un candido coordinato con pantaloni a vita bassa a zampa d'elefante e blusa a maniche lunghe con delle ruches sul davanti, un modello che ha un unico bottone all'altezza del seno e che lascia gli addominali in vista.

Qual è il prezzo del look? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 208 euro. Niente tacchi, l'imprenditrice ha preferito la comodità di un paio di infradito di gomma, adeguandosi così all'animo hippie dell'isola spagnola. Orecchini a forma di ciliegia, capelli sciolti e ondulati e make-up appena accennato: le vacanze estive hanno reso Chiara letteralmente raggiante.