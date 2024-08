video suggerito

Chiara Ferragni, il bikini per gli ultimi giorni d’estate è color champagne Chiara Ferragni è a Ibiza insieme ad alcuni amici dove sta trascorrendo gli ultimi giorni d’estate: l’influencer splende in un costume dalle nuance color champagne super chic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si gode gli ultimi giorni d'estate. L'imprenditrice ha trascorso la sua prima estate da single dopo la separazione da Fedez, avvenuta lo scorso febbraio, anche se sempre circondata dagli amici più stretti e dalle sorelle. Dopo una vacanza in Grecia con la madre Marina di Guardo, la sorella Francesca e i figli Leone e Vittoria, Ferragni è partita alla volta della Corsica e della Sardegna, tra gite in barca e cene nei vigneti, per poi fare tappa ad Ibiza. In un post dove raccoglie le foto migliori di questa estate così particolare, Ferragni sfoggia un bikini color champagne che potremmo definire very demure.

Il bikini "riciclato" di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si gode la vicinanza degli amici di sempre, tra cui l'amica del cuore Veronica Ferraro. Il gruppo di amici è partito per Ibiza, dove l'influencer e le amiche si godono il mare a bordo dei sup. Per un tuffo nel mare cristallino delle Baleari, Ferragni "ricicla" un modello che aveva sfoggiato diversi giorni fa. Durante la vacanza in Corsica con il migliore amico, l'architetto Filippo Fiora, i due hanno posato insieme sulla spiaggia, riproducendo uno scatto di 22 anni prima, quando erano poco più che adolescenti. Proprio in quella foto, Ferragni sfoggia un bikini color verde salvia che a Ibiza ha indossato ma in versione champagne.

Chiara Ferragni a Ibiza

La palette del nude, dallo champagne al cipria, ha conquistato le star per l'estate 2024. Si tratta di una nuance super glamour come mostra Chiara Ferragni. Il modello da lei scelto è un bikini di Calzedonia, che ha sfoggiato anche in verde lucido. Lo slip brasiliano con lacci sottili in satin si abbina a un reggiseno imbottito sempre in satin effetto lucido con texture drappeggiata. I due pezzi vengono venduti sul sito del brand italiano a 60 euro.

Chiara Ferragni in Calzedonia