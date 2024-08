Chiara Ferragni audace al tramonto in abito trasparente con maxi spacco e cut-out

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Jaded London

L'estate da single di Chiara Ferragni è ufficialmente iniziata. L'influencer è partita alla volta della Grecia, una delle mete più gettonate quest'anno. Con lei ci sono i due figli, Leone e Vittoria, che trascorreranno le vacanze un po' con la madre e un po' con il padre. Presenti anche Francesca Ferragni e Angelo Tropea, amico di vecchia data dell'imprenditrice nonché suo ex collaboratore, una delle persone che le è stata più vicine in questi mesi difficili e con cui ha trascorso più tempo. Sembra che ora Chiara Ferragni abbia solo voglia di rilassarsi e distrarsi, di recuperare energie e serenità.

Il bianco è il colore dell'estate

Il bianco è il colore dell'estate per eccellenza e Chiara Ferragni lo ama particolarmente, difatti lo sceglie spesso per i look balneari. Questa tonalità non manca mai nel suo guardaroba delle vacanze e in effetti, fa da protagonista anche quest'anno. Come lei anche Elisabetta Gregoraci (che lo predilige in versione sexy) e Elisabetta Canalis (che segue il trend).

Il bianco è fresco e versatile, perfetto per realizzare look sempre diversi adatti a ogni occasione, facile da abbinare. Il risultato è sempre vincente, che si tratti di un intramontabile black&white o di un altrettanto di classe total white, ma è la scelta più indicata anche per "spezzare" degli outfit più colorati e vivaci.

Chiara Ferragni in total white

Look total white per Chiara Ferragni in Grecia. L'influencer ha messo in valigia capi basic e minimal per il giorno, senza rinunciare a look più particolari per la sera. Il tramonto in spiaggia, infatti, è all'insegna del nude look: abito trasparente con maxi scollatura, leggermente drappeggiato sui fianchi, con maxi spacco, cut out sull'ombelico e spalline sottilissime.

Il maxi dress è impreziosito da cuciture arricciate sul davanti e sui lati che donano movimento e da una finitura con volant in rete. L'audace vestito color vaniglia, firmato Jaded London, costa 120 euro.