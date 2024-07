video suggerito

La camicia bianca (come quella di Chiara Ferragni) è il capo più chic dell’estate Look total white per Chiara Ferragni, pronta a partire per la Grecia coi figli. La camicia bianca è il capo che non può mancare nel guardaroba delle vacanze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Sembra che Chiara Ferragni sia in partenza con i figli. Leone e Vittoria hanno trascorso qualche giorno col papà, ma ora sono ricomparsi nelle Instagram Stories dell'influencer, la quale ha annunciato che i tre trascorreranno qualche giorno in Grecia. I bambini ormai non vengono più mostrati in volto, ma solo di spalle: la coppia è alle prese con la separazione e deve decidere come gestire l'immagine dei bimbi, per farli vedere sui social serve l'autorizzazione dell'altro coniuge. Chiara Ferragni in questo periodo delicato ha ridotto la sua presenza online, sta trascorrendo molto tempo con gli amici storici, le sorelle, la madre. Gli outfit e i look sono tornati protagonisti.

Chiara Ferragni in total white

D'estate si sa, vince la semplicità, che non significa certo rinunciare a uno stile di tendenza. E Chiara Ferragni lo sa bene. L'imprenditrice in questo periodo ha rimesso la sua passione per la moda al primo posto, per quanto riguarda la condivisione di contenuti con la sua community. Ad andare per la maggiore sono i selfie allo specchio, le foto nell'enorme cabina armadio, gli scatti dei look scelti per la quotidianità, per gli eventi con gli amici, per le serate importanti.

Minigonna The Mannei

Balza all'occhio la comparsa di nuovi brand, nelle sue scelte di stile. Complice l'estate, al momento il suo guardaroba per la quotidianità è fatto di camicie, crop top, shorts in denim, mini dress. Le sue stampe preferite sono l'intramontabile vichy, ossia i quadretti colorati e le righe, che non passano mai di moda. Da fashion addicted sa benissimo su cosa puntare per non passare inosservata, difatti in queste settimane ha rilanciato il trend del velluto, ha fatto un tuffo negli anni Duemila col pinocchietto, si è dimostrata una fan del total denim. Ma se c'è una cosa che più di tutte dà subito aria d'estate è il colore bianco! Questa nuance proprio non può mancare nel guardaroba delle vacanze.

Chiara Ferragni

Come indossare e abbinare la camicia bianca

Chiara Ferragni ama il total white. Il suo ultimo look è un'accoppiata vincente: minigonna e camicia. La gonnellina fasciante con arricciatura frontale è di The Mannei, costa 440 euro. La camicia bianca resta il capo più chic dell'estate, il pezzo per eccellenza dei look estivi, fresca e facile da abbinare, perfetta per ogni look. Oltre al tono su tono, si può usare per "spezzare" un outfit più colorato e ovviamente, si può accostare al nero: col blakc&white non si sbaglia davvero mai, soprattutto di sera. La si può rendere più casual coordinata a un paio di shorts, magari annodata in vita. In versione oversize è un'alternativa valida al copricostume tradizionale o al pareo. Insomma, è davvero il passepartout che ogni donna dovrebbe possedere nell'armadio!