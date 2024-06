video suggerito

La vacanza trendy di Chiara Ferragni: il must dell’estate è il mini dress (ma di velluto) Chiara Ferragni a Capri sfoggia il mini dress che lascia il fianco nudo e dice sì al velluto d’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni a Capri

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Capri. Il pranzo presso il ristorante Il Riccio, la cena da Paolino, una serata nell'iconico locale Anema e Core (frequentatissimo da celebrity provenienti da ogni parte del mondo) e poi ovviamente tanto sole e tanto mare: ha scelto le bellezze dell'isola per trascorrere del tempo con gli amici e distrarsi in questo periodo così burrascoso.

I look di Chiara Ferragni sull'isola

Il primo outfit sfoggiato sull'isola è in perfetto stile vacanziero: un tubino dalla fantasia fresca ed estiva firmato Rowen Rose, con base celeste e delicate roselline gialle, da vera turista fashion. Per la serata ha puntato sulla creazione di una Maison italiana: un completo con corsetto e minigonna a pieghe di Ermanno Scervino. Ha poi proseguito con l'outfit che più dio tutti ha riscosso successo sui social: è un vestito con doppia scollatura, che lascia la schiena completamente nuda e si apre sul décolleté con una cascata di pietre rosse a contrasto. È di Celia Kritharioti e fa parte della collezione Couture Primavera/Estate 2023. Prima di chiudere la vacanza con questo look audace, ne ha sfoggiato uno che potrebbe dare avvio alla tendenza della stagione: il velluto.

Chiara Ferragni in Sanda Simona

Quanto costa il velvet dress

Chiara Ferragni dice sì al velluto d'estate. A Capri l'imprenditrice ha sfoggiato un trendy velvet dress di Sanda Simona con bordi in pizzo e bretelline sottili. Il brand è stato fondato dalla designer serbo-montenegrina Sanda Jankovic nel 2020. Sul sito ufficiale costa 458,33 euro ed è disponibile in due varianti di colore: il silver e il verde menta, quella scelto dall'influencer. La particolarità che lo rende unico è il taglio sul fianco, lasciato nudo. La stagionalità, ormai, non è più una regola.

Velvet dress Sanda Simona

Come si indossa il velluto d'estate

Il velluto è un tessuto considerato tradizionalmente invernale, ma Chiara Ferragni lo ama particolarmente: non è la prima volta che lo sceglie per l'estate. Ma come si indossa d'estate? Il segreto è puntare su un velvet liscio e non a coste (più pesante), evitando di abbinare più capi di questo tessuto. Meglio optare per uno solo a cui accostare altri materiali più leggeri, per esempio un top in velluto su un paio di pantaloni freschi oppure una maxi gonna estiva, magari un blazer su una canotta in seta. I tagli cut out sono più che mai strategici in questo caso, perché permettono di dare un po' di respiro. Sì a colori tenui o, viceversa, molto accesi, evitando però le nuance scure, che richiamano l'inverno e la stagione fredda. Anche i punti luce, pochi e ben calibrati, possono alleggerire il look, dandogli un tocco prezioso.