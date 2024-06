video suggerito

Chiara Ferragni a Capri tra locali e ristoranti iconici: quanto costano le esperienze sull'isola Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Capri con gli amici e ha fatto visita ad alcuni dei locali iconici dell'isola: ecco quanto costano le diverse esperienze tipiche.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Capri, lasciandosi per qualche giorno alle spalle le normali preoccupazioni quotidiane e la routine milanese fatta di lavoro, famiglia e apparizioni pubbliche. Partita alla volta di Napoli venerdì mattina, è arrivata sull'isola partenopea in serata a bordo di uno yacht e, tra outfit in pieno stile vacanziero, terrazze con vista e gite in barca in bikini all'ombra dei Faraglioni, ha dato ufficialmente il via alla sua estate 2024. Sebbene non abbia taggato nessuno dei luoghi visitati, in molti hanno riconosciuto le location davvero iconiche: ecco qual è il prezzo delle diverse esperienze capresi, da una serata all'Anema e Core a una cena a base di pesce in un limoneto.

Quanto costa l'ingresso all'Anema e Core di Capri

Non si può dire di essersi goduti davvero al 100% una vacanza a Capri fino a quando non si trascorre una serata all'Anema e Core, il locale simbolo della dolce vita fondato da Guido Lembo che, tra musica dal vivo, tamburelli e balli scatenati sui tavoli, è diventato rinomato in ogni parte del mondo. Aperto tutti i giorni dalle 23 alle 4 (almeno in alta stagione), ha un costo di ingresso di 35 euro che assicura un posto a sedere e un drink (previa prenotazione). Chiara Ferragni è stata qui durante la sua prima serata caprese, in occasione della quale i proprietari le hanno anche regalato una serie di gadget personalizzati con la sua foto, dal macinapepe all'iconico tamburello usato per ballare la tarantella.

Chiara alla taverna Anema e Core

Il Riccio, il ristorante caprese nella Guida Michielin

Quali sono, invece, i ristoranti scelti da Chiara Ferragni per la vacanza a Capri con gli amici? Non appena arrivata ha fatto visita a Il Riccio. Inserito nella Guida Michielin, si trova ad Anacapri, per la precisione a pochi metri dalla Grotta Azzurra, ed è un locale di gran gusto e raffinatezza che gode di una meravigliosa vista a strapiombo sul mare.

Chiara Ferragni al ristorante Il Riccio

Famoso non solo per la sua cucina a base di pesce curata dallo chef Andrea Migliaccio, ma anche per la "stanza delle tentazioni" in cui scegliere il proprio dessert preferito. I prezzi del menù? Si parte da 9 euro per un antipasto a base di ostriche, si passa a 42 euro per una genovese di mare e si arriva ai 55 euro per una frittura mista di pesce.

Il Riccio

Una cena in un limoneto da Paolino Capri

Chiara Ferragni ha poi trascorso una delle sue serate capresi in un altro locale iconico dell'isola, il ristorante Paolino. Si tratta di una location incantevole che trasmette un senso di pace e di tranquillità, dove si può cenare immersi in un meraviglioso limoneto. Amatissimo dalle star, da Tom Cruise alle sorelle Kardashian, necessita di una prenotazione per essere visitato.

Chiara Ferragni al ristorante Paolino Capri

I clienti possono scegliere tra due possibili turni, il primo alle 19, il secondo alle 23, ma verranno sempre accolti da un'atmosfera unica e da un menù tipicamente isolano, i cui piatti iconici sono la bombetta fritta, i crudi di pesce, i vini locali e l'immancabile buffet di dolci. I prezzi? Si parte da un primo di mare a poco più di 30 euro e si arriva a 60 euro per un filetto di scorfano all'acqua pazza.

Paolino Capri