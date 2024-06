video suggerito

Chiara Ferragni a Capri, il primo bikini dell'estate è minimal e va abbinato alla gonna-pareo in tinta Chiara Ferragni ha trascorso la domenica in barca all'ombra dei Faraglioni di Capri e ne ha approfittato per sfoggiare il primo bikini dell'estate: un due pezzi dallo stile minimal abbinato a un pareo in tinta.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta lentamente riprendendo in mano la sua vita dopo il momento difficile vissuto negli ultimi mesi: tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, si è ritrovata a dover affrontare dei cambiamenti drastici e la cosa non l'ha lasciata indifferente, anzi, ha sentito la necessità di rimanere a lungo lontana dai social. Grazie al sostegno della famiglia e degli amici più cari ha però ritrovato il sorriso e ora si serve di Instagram per documentare la sua "normale" quotidianità. Ha trascorso l'ultimo weekend a Capri e, tra serate scatenate nel locale Anema e Core, colazioni "con vista" e outfit in pieno stile vacanziero, ha ufficialmente dato il via all'estate. Nelle ultime ore, inoltre, ha pensato bene di sfoggiare il primo bikini di stagione: ecco tutti i dettagli del look balneare.

Il look da spiaggia di Chiara Ferragni

Quale migliore occasione di una domenica mattina calda e soleggiata per passeggiare tra i vicoli e i meravigliosi panorami capresi? È proprio quanto fatto ieri da Chiara Ferragni poco prima di concedersi una gita in barca all'ombra dei Faraglioni. Ne ha approfittato per sfoggiare il primo bikini dell'estate, un due pezzi dallo stile minimal in verde acqua, per la precisione un modello in tinta unita con reggiseno a triangolo e tanga sgambati.

Chiara Ferragni in bikini a Capri

Il dettaglio che non è passato inosservato è che, al posto dei soliti vestitini da spiaggia, ha optato per una gonnallina-pareo in tinta con un sensuale spacco laterale. A fine giornata, poi, non ha esitato a fotografarsi con i capelli al naturale, facendo un primo piano sulle onde a effetto beach waves che si sono venute a creare a contatto con la salsedine.

Chiara Ferragni col mini pareo

Il messaggio stampato sul top di Chiara Ferragni

A fare la differenza nel look balneare di Chiara Ferragni è stato il top. Ha indossato una canotta crop bianca e a costine, decorata con una serie di ricami colorati sul petto, dai barboncini rosa ai gattini, fino ad arrivare alla scritta "You shoult talk to a therapist", ovvero "Dovresti parlare con un terapista".

Chiara Ferragni in O-Mighty

Si tratta di un capo firmato O-Mighty che costa 50 dollari e che l'imprenditrice ha riciclato a meno di un anno ma in questo caso a far parlare è il messaggio sull'importanza della salute mentale. Chiara, che non ha mai nascosto di rivolgersi a dei professionisti nei momenti difficili della sua vita, ha riportato l'attenzione su un tema che spesso si tende a sottovalutare, lasciando intendere che praticamente tutti avrebbero bisogno di un supporto per superare traumi e difficoltà.