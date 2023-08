Il significato del top di Chiara Ferragni, un invito a prendersi cura della salute mentale A Chiara Ferragni sta particolarmente a cuore il tema della salute mentale. Ha ribadito l’importanza di prendersi cura di questo aspetto.

A cura di Giusy Dente

Vacanze a Ibiza per Chiara Ferragni. L'imprenditrice è con la famiglia e gli amici sull'isola, un posto che ama particolarmente e in cui torna sempre volentieri, difatti frequenta spesso l'isola d'estate. Sta alloggiando in una maxi villa con campo da basket e piscina, immersa nel verde, perfetta per rilassarsi e far divertire i più piccoli in libertà. Con lei ci sono il marito Fedez e i figli, Leone e Vittoria. L'hanno raggiunta sua sorella Francesca col figlio Edoardo e il compagno (prossimi alle nozze). Infine, a Ibiza ci sono anche le influencer Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Insomma, sta trascorrendo l'estate con le persone care, in un'atmosfera di grande serenità. Sta documentando sui social le sue giornate: mare, spiaggia, ristoranti, feste, look trendy. E a proposito di look, non è passato inosservato un top sfoggiato dall'imprenditrice, che ha indossato perché crede fortemente nel messaggio riportato sulla stampa.

Chiara Ferragni va dallo psicologo

Chiara Ferragni ha raccontato alla sua community di aver sofferto di ansia e attacchi di panico e che, per questo motivo, è stata seguita regolarmente da uno psicologo. Tra i tanti temi su cui l'influencer spesso si è esposta sui social, ha dato rilevanza spesso alla questione della salute mentale, per sensibilizzare sull'importanza di prendersi cura di questo aspetto, al pari della salute fisica, senza mai smettere di lavorare su di sé e sul proprio miglioramento, per sconfiggere paure e insicurezze. Difatti ha consigliato a tutti di intraprendere un percorso di questo tipo, per vivere meglio.

Il coinvolgimento dell'imprenditrice nel Festival di Sanremo, a cui ha partecipato come co conduttrice sul palco con Amadeus, è stato fonte di grande stress. Terminata l'esperienza ha spiegato le sue difficoltà, quanto sia stata dura avere a che fare con un ruolo così importante. Si è spesso sentita fragile, triste e impaurita. Ecco perché ha smentito il falso mito della vita perfetta, riconoscendo semplicemente di essere umana come tutti e di avere come tutti crolli emotivi. La kermesse, tra l'altro, è giunta in concomitanza con un periodo difficile in famiglia: i problemi di salute di Fedez le hanno fatto avvertire ancora più forte il peso delle responsabilità di moglie e madre.

Il significato del top di Chiara Ferragni

Il top di Chiara Ferragni è un inno al prendersi cura di sé. "You should talk to a therapist" si legge sul décolleté, dunque: "dovresti parlare con un terapista". L'imprenditrice ha ribadito l'importanza di tutelare il proprio benessere a 360 gradi, senza dimenticarsi della parte più intima e personale, che spesso si tende a sottovalutare.