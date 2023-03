Lo sfogo di Chiara Ferragni, da Sanremo a Fedez: “Ho pianto e ho avuto paura di non farcela” Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo. L’imprenditrice ha parlato della tensione provata al Festival di Sanremo 2023 e della paura con cui ha affrontato i problemi della sua famiglia e le mille responsabilità legate al suo lavoro. Vorrebbe potersi permettere il lusso di essere fragile.

A cura di Daniela Seclì

Dopo settimane durante le quali ha preferito tacere, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio. In un lungo sfogo pubblicato su Instagram, ha parlato dell'ultimo periodo – da Sanremo ai problemi di salute del marito Fedez – che si è rivelato carico di tensione e paura. L'imprenditrice ha sentito sulle sue spalle il peso di dovere essere forte per tutti, perché il prezzo da pagare se fosse crollata anche lei, sarebbe stato troppo alto:

Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno, ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia.

Lo sfogo su Sanremo e l'odio gratuito

La sua riflessione ha avuto inizio dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ha parlato del peso delle aspettative e dell'odio gratuito di chi attendeva un passo falso per poterla demolire: "A Sanremo, ora posso ammetterlo, è stata durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso".

I problemi in famiglia e la consapevolezza di non poter crollare

Mentre affrontava l'esperienza sanremese, Chiara Ferragni faceva anche i conti con i problemi di salute di Fedez e, ovviamente, non poteva di certo trascurare i suoi figli, Leone e Vittoria. Tenere tutto in piedi, dare sostegno quando lei stessa ne aveva bisogno, non è stato facile per lei:

Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro.

Chiara Ferragni vorrebbe concedersi il lusso di essere fragile

"Lo ammetto, tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi, tra tante, a volte troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta": ha continuato Chiara Ferragni. Poi, l'imprenditrice ha concluso dicendo che le piacerebbe potersi concedere ogni tanto il lusso di essere fragile: