Chiara Ferragni, il falso mito della vita perfetta: “Sono umana, come tutti ho momenti di tristezza” Chiara Ferragni si è messa a nudo e ha mostrato il lato di sé più fragile, ammettendo che come chiunque vive anche lei momenti di crisi e insicurezze.

A cura di Giusy Dente

Le recenti esperienze di Chiara Ferragni le hanno confermato quanto sia importante prendersi cura della salute mentale, per stare bene con se stessi e con gli altri. L'influencer ha vissuto un momento di forte pressione in cui l'esperienza di conduttrice di Sanremo si è sovrapposta con problemi in famiglia che l'hanno messa a dura prova. Sui social, i follower sono abituati a vederla sempre ben vestita, truccata, alle prese con viaggi in ogni parte del mondo, serate di gala, red carpet, sfilate. Ma non è tutto oro quello che luccica: non lo è nemmeno se ti chiami Chiara Ferragni. E l'influencer lo ha ribadito nuovamente, spiegando che come tutti vive momenti di difficoltà ed è spesso preda di insicurezze e brutti pensieri.

Il lato fragile di Chiara Ferragni

Con un lungo post su Instagram pubblicato al termine dell'esperienza sul palco dell'Ariston, l'imprenditrice ha ammesso di aver vissuto il debutto a Sanremo con non poche ansie e paure. Comprensibilmente ha sperimentato il timore di non farcela, di non essere all'altezza, di deludere le aspettative. Parallelamente ha dovuto essere forte, per sé e per tutta la famiglia, alle prese con problemi interni che hanno messo i Ferragnez sotto la lente d'ingrandimento. Il lungo sfogo di Chiara Ferragni è giunto proprio rivendicare il diritto alla fragilità, a sbagliare, a chiedere aiuto.

A volte ci si dimostra forti per necessità, ci si sforza di fare andare tutto bene quando in realtà non è così. L'influencer sa di poter contare su una famiglia sempre pronta a dare supporto. Allo stesso tempo, non ha mai negato di aver fatto ricorso alla psicoterapia, proprio per combattere le insicurezze, per capirsi di più e per gestire quel senso opprimente di responsabilità che a volte paralizza, arrivando fino a veri e propri attacchi di panico. La 35enne è tornata sull'argomento, rispondendo alla domanda di una fan sulla gestione dei crolli emotivi.

Chiara Ferragni umana come tutti

La vita glamour di Chiara Ferragni non è immune da momenti di difficoltà, tristezza, crolli emotivi. L'influencer, in risposta alla domanda di una fan su Instagram, ha raccontato la parte di sé più fragile, smontando il falso mito della vita perfetta. "Sono umana e come tutti ho momenti di down, insicurezza e tristezza" ha scritto. Ha poi aggiunto il suo personale rimedio contro questi stati d'animo negativi, dando un consiglio ai fan: "In questi momenti ciò che mi aiuta è pensare a quante altre volte mi sono sentita così nella mia vita e a tutte le cose belle che ho poi fatto o mi sono capitate, anche quando pensavo andasse peggio".

La filosofia del bicchiere mezzo pieno non è poi così sbagliata insomma, può essere un buon punto di partenza, ricordando sempre che è essenziale affidarsi alle persone giuste : "Le cose sono sempre meglio e meno gravi di come sembrano nei giorni grigi. L'importante è poi avere persone su cui poter contare quando abbiamo bisogno di supporto" ha concluso.