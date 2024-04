Chiara Ferragni a Roma col completo di pelle: segue la tendenza di stagione del pitonato

video suggerito

Dopo una lunga assenza dai social, cominciata in concomitanza con l'intervista rilasciata da Fedez a Francesca Fagnani (a Belve), Chiara Ferragni è tornata online più attiva che mai. Dal punto di vista sentimentale la situazione è di certo turbolenta e incerta, con Fedez che ormai si è trasferito a vivere altrove: la coppia non si vede insieme da settimane, la crisi è stata confermata anche dal rapper. Dopo intere settimane in cui i suoi contenuti sono stati tutti a tema familiare con protagonisti soprattutto i figli, ora l'imprenditrice ha messo il lavoro davanti a tutto. L'influencer sta viaggiando parecchio, forse per nuovi progetti: chissà cosa bolle in pentola. Le nuove immagini arrivano direttamente dalla Capitale.

Dopo settimane di silenzio, Chiara Ferragni ha scelto Venezia per tornare attiva sui social e lo ha fatto con un sexy revenge dress nero, che ha tutta l'aria di essere una silenziosa risposta al marito Fedez. Lasciata Venezia, dove l'imprenditrice ha sfoggiato anche un secondo look super scintillante in cristalli, ha fatto ritorno a casa.

A Milano non poteva mancare al Fuorisalone, uno degli eventi più attesi nel capoluogo lombardo, in cui si respirano arte e design in ogni angolo tra installazioni di ogni tipo. Qui ha stregato tutti in black&white, un vestito scomposto con intimo in vista. La tappa milanese è durata poco, perché poi l'imprenditrice è subito ripartita alla volta di Roma. Il motivo che l'ha portata verso la Capitale è top secret, ma coi fan e i follower ha voluto comunque condividere il suo look della giornata, rituale che sta riprendendo quotidianamente sui suoi social, con immancabile selfie allo specchio.

Per il pranzo capitolino l'imprenditrice ha scelto un look all'insegna dell'animalier, una delle fantasia di tendenza della Primavera/Estate 2024. Dopo il maculato del 2023, è ora il momento delle stampe pitonate, ispirate al manto di un serpente. Le hanno portate in passerella Iceberg, Fendi, Loewe e Gucci. Anche Kim Kardashian è fan dell'animalier pitonato, scelto per i look balneari ai Caraibi. L'influencer ha puntato su un completo di pelle firmato Dsquared2. Il blazer open top è decorato con una stampa pitone all-over, ripresa anche sulla gonna, un modello al ginocchio con importante spacco laterale ornato da due mini cinture. Il blazer, che sul sito ufficiale non è più disponibile, costa 3690 euro.