Chiara Ferragni, canotta trasparente e gonna asimmetrica per il weekend al mare Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Forte dei Marmi: era lì anche Fedez, ma i due non erano insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Da mesi Chiara Ferragni e Fedez non si vedono più insieme, inequivocabile segnale della forte crisi coniugale che la coppia sta attraversando. I due, però, questo weekend sono stati avvistati a Forte Dei Marmi e qualcuno ha ipotizzato che fossero lì per motivi comuni. Invece no. Il rapper si è recato in Versilia per l'inaugurazione di un locale e per il lancio del suo nuovo singolo Sexy Shop, mentre l'imprenditrice ha passato le giornate in spiaggia con gli amici. L'influencer è pronta per l'estate, per inaugurare la bella stagione con stile, all'insegna delle tendenze del momento. Sui social ha ricominciato a postare contenuti fashion, selfie e fit check allo specchio: insomma, ha ripreso in mano la vecchia strategia comunicativa da influencer, mettendo da parte sui social i figli e la famiglia, che invece sono stati per settimane il suo focus, nel periodo di crisi.

Il nuovo stile di Chiara Ferragni

Nel periodo di crisi Chiara Ferragni ha preferito defilarsi dagli eventi del settore moda e si è dedicata esclusivamente alla famiglia. I figli, le sorelle, la madre sono stati la sua ancora di salvezza e sono stati assoluti protagonisti sui suoi social, in particolare Leone e Vittoria. Ora, invece, ha cambiato ancora strategia comunicativa, dando la precedenza sui social a ciò che riguarda il lavoro, la moda, ciò che è sempre stato il suo pane quotidiano insomma.

La svolta c'è stata col revenge dress sfoggiato a Venezia. Da quel momento in poi i suoi look per le occasioni speciali si sono fatti dark. Ha ricominciato a frequentare gli eventi glamour, sempre in total black, dalla Monte Carlo Fashion Week (l'abito con maxi spacco abbinato alla borsa piccione) al CMFT Grant 2024 (dove ha indossato la creazione di uno stilista emergente). Per gli outfit più informali e quotidiani, l'imprenditrice è come sempre al passo con le tendenze.

Chiara Ferragni lancia le tendenze estive

In queste settimane i look di Chiara Ferragni non sono affatto passati inosservati. Attualmente ha una predilezione per i capi a strisce: la fantasia stripes è un evergren che non passa mai di moda, è la sua preferita quando cerca qualcosa di casual e colorato. Ma ha rilanciato anche gli stivali, solitamente usati per outfit autunnali e invernali, che lei invece ama abbinare a minigonne e shorts anche quando arriva la bella stagione. L'alternativa sono i mocassini, ma resi più chic grazie ai calzini col merletto. In Versilia ha confermato il ritorno della moda crochet: l'uncinetto è un must have intramontabile. A Forte dei Marmi c'è stato modo di sfoggiare anche un completo in velluto blu composto da giacca crop e minigonna, abbinato a canotta trasparente e stivali. L'imprenditrice è una fan del no bra, il no al reggiseno che conquista sempre più donne: lo ha scelto anche stavolta. La minigonna avvolge i fianchi con un taglio originale: è asimmetrica con chiusura laterale attraverso un unico bottone.