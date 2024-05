video suggerito

Chiara Ferragni con l’abitino cut-out rosso fuoco segue il trend no bra Per la serata a Los Angeles con gli amici, l’imprenditrice ha abbinato mini dress trasparente e culotte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni in Aint Eija

Chiara Ferragni è nuovamente in viaggio e con sé ha portato gli amici più cari, quelli che non l'hanno mai lasciata sola in questi mesi difficili. Ci sono Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Manuele Mameli. Il gruppetto è partito alla volta di Los Angeles, forse per festeggiare in grande stile e anche con largo anticipo il compleanno dell'imprenditrice, che infatti il 7 maggio compirà 37 anni.

La ripartenza di Chiara Ferragni e la nuova strategia

In questi mesi Chiara Ferragni ha mantenuto un profilo basso. Dall'esplosione dello scandalo Balocco in poi si è concentrata molto sulla famiglia e gli amici, dando la precedenza alla sfera privata e mettendo in pausa il lavoro, i viaggi, gli impegni professionali. Purtroppo, alla crisi imprenditoriale si è aggiunta quella personale, con la fine del matrimonio con Fedez: il rapporto è ai ferri corti, lui si è trasferito a vivere altrove e la coppia non si vede insieme da settimane.

Chiara Ferragni in Aint Eija

Mentre proseguono le indagini nell'ambito dell'inchiesta per truffa aggravata, l'influencer ha deciso di riprendere in mano la sua vita e ha anche ricominciato con le sue attività. Ha quindi ripreso a viaggiare, si vocifera che abbia una nuova stylist che cura la sua immagine, ha ricominciato a frequentare gli eventi. Prima è stata a Venezia all'inaugurazione della mostra di un amico, poi è partita per la Settimana della Moda di Monte Carlo. Adesso invece è in California con gli amici, probabilmente per rilassarsi e divertirsi in compagnia in vista del 37esimo compleanno.

Leggi anche Il body nude di Chiara Ferragni: abiti trasparenti e capi in stile lingerie sono la nuova tendenza

Chiara Ferragni in Aint Eija

Il look rosso fuoco di Chiara Ferragni

A Venezia è apparsa evidente la nuova strategia di Chiara Ferragni, che dopo mesi ha condiviso sui social la prima foto posata in abito da sera, un look audace con maxi spacco: una sorta di revenge dress, come quello che fu di lady Diana, firmato Mônot. Poi è stata la volta delle creazioni di Alessandro Vigilante (outfit total black con iconica borsa-piccione), Nensi Dojaka (il body nude), Giuseppe Di Morabito (lo scintillante abito di cristalli con cappuccio). A Los Angeles, invece, l'imprenditrice ha indossato un abitino rosso fuoco di un altro brand: si tratta di Aint Eija, un marchio italiano.

Mini abito Aint Eija

Il mini dress semi trasparente è impreziosito da un dettaglio cut-out e presenta una doppia fusciacca, da legare al collo e in vita. Sul sito ufficiale del brand costa 195 euro. Chiara Ferragni lo ha indossato senza reggiseno (spopola il trend no bra), abbinato a una culotte nera in pizzo (come impone la moda del momento amata dalle celeb) dello stesso brand, da 45 euro. Ha completato il look con collant scuri velati e stivali, optando per capelli effetto bagnato e impreziosendo il tutto con un paio di scintillanti orecchini.