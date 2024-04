video suggerito

La nuova strategia social di Chiara Ferragni: perché le foto in abiti da sera a Venezia segnano la ripartenza Chiara Ferragni è andata a Venezia, per l’inaugurazione della mostra dell’amico Francesco Vezzoli. Le foto scattate in quell’occasione segnano l’inizio di una nuova strategia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Andrea Polo esperto in relazioni pubbliche e crisis management

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Mônot

Per Chiara Ferragni il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi. Alla crisi professionale, dovuta all'indagine per truffa aggravata ancora in corso, si è aggiunta di recente anche la crisi coniugale: è ai ferri corti il matrimonio con Fedez, che ormai non vive più con moglie e figli. L'imprenditrice sta cercando di risollevarsi da queste difficoltà e di dare nuovo slancio alle sue attività di imprenditrice. Per farlo, sta seguendo una strategia social ben precisa, che per Fanpage.it ha analizzato nel dettaglio Andrea Polo (docente universitario, esperto in relazioni pubbliche e crisis management, autore del libro Crisis Therapy – Saper gestire la comunicazione in tempi di crisi).

La strategia social di Chiara Ferragni da dicembre a oggi

Prima lo scandalo relativo ai pandori Balocco, poi l'indagine per truffa aggravata estesa anche ad altre partnership commerciali con finalità di beneficenza (le uova pasquali realizzate con Dolci Preziosi e la bambola firmata Trudi). Queste crisi hanno messo a dura prova il ruolo di imprenditrice e di influencer di Chiara Ferragni, minando la sua credibilità e facendole perdere molti follower. Se la primissima risposta è stata il silenzio, poi Chiara Ferragni è tornata sui social con un video di scuse, in cui ha però commesso svariati errori. Da quel momento i suoi social sono stati improntati al tema familiare.

Chiara Ferragni in Mônot

Ha iniziato a condividere online unicamente scatti in compagnia della madre, delle sorelle, del marito e dei figli, identificando in loro la sua ancora di salvezza, nel momento di difficoltà. Proprio una parte di questa ancora è poi venuta meno, con la pesante crisi matrimoniale. Ormai lei e Fedez non si vedono insieme da settimane e i due fanno vacanze separate con Leone e Vittoria. Il rapper di recente ha rilasciato un'intervista a Belve e a Francesca Fagnani ha parlato anche di questa situazione. A quel punto, Chiara Ferragni è letteralmente sparita dai social per diversi giorni, per poi tornare in gran forma e ricominciare a postare quotidianamente, ma con una strategia nuova.

Chiara Ferragni in Nensi di Dojaka

La nuova strategia social di Chiara Ferragni

Dopo giorni di silenzio, in seguito all'intervista rilasciata da Fedez a Francesca Fagnani, Chiara Ferragni è tornata sui social in una veste nuova. Ha condiviso con fan e follower gli scatti del suo viaggio a Venezia, dove si è recata in occasione della mostra dell'amico Francesco Vezzoli al museo Correr. Dopo settimane di foto a tema familiare, che la ritraevano in scene di vita quotidiana e casalinga, ha sfoggiato un revenge dress degno di quello della principessa lady Diana. Da quel momento, è chiaro il corso nuovo che sta seguendo sui social, dove è tornata a dare priorità ai suoi contenuti da influencer e imprenditrice, alle sue attività lavorative, ai viaggi di lavoro. Sono tornate le foto posate, i sexy abiti griffati, le location esclusive. Per l'esperto, questa è la strada giusta: "È di sicuro ponderata e pensata a tavolino".

Chiara Ferragni in Nensi di Dojaka

In questa strategia si inserisce sicuramente un elemento di novità notevole: un diverso modo di mostrare figli, immortalati unicamente di spalle, a differenza di quanto sempre fatto. Questo lascia intendere molte cose: "È legato probabilmente a una prossima separazione legale. Ci sono due minori nel mezzo e quindi bisogna che non ci sia alcunché di attaccabile. Tant'è vero che la stessa cosa è stata fatta anche da Fedez. L'unica scelta condivisa che hanno fatto le due aziende, come aziende, è stato fare i Ferragnez. Oggi non esistono più i Ferragnez come azienda e i figli rientrano in quel mondo familiare che è investito da un altro elemento più importante che è la separazione". Il tema della sovraesposizione di minori sui social è molto caldo e molto sentito, ma difficilmente questa decisione, che tanti hanno di certo accolto positivamente, le porterà nuove simpatie o l'appoggio di persone che prima la criticavano. Andrea Polo su questo è stato molto chiaro: "Gli haters sono haters per definizione, se prima criticavano la sovraesposizioni ora criticheranno l'esposizione di spalle. Questo non servirà a far cambiare idea agli haters di Chiara Ferragni".

Chiara Ferragni in Nensi di Dojaka

Il significato della nuova strategia

Venezia segna il nuovo inizio di Chiara Ferragni, secondo l'esperto: "Il primo vero scatto che secondo me racconta una nuova strategia è quello fatto in occasione della mostra del suo amico: una foto posata, in abito da sera super elegante con spacco vertiginoso, come quelle che abbiamo visto per anni, che mancavano da tantissimo tempo. Quella foto di tutto parlava, tranne che di crisi. Adesso ci sono due linee che stanno correndo in parallelo, come forse è anche giusto che sia: c'è quella diciamo giudiziaria che farà il suo corso, lontano dai social, poi c'è quella di imprenditrice che è tornata a fare la sua attività imprenditoriale. Sta facendo in modo che Balocco scorra su un binario parallelo legale".

Chiara Ferragni in Nensi di Dojaka

A Venezia ha indossato prima un look total black firmato Mônot, poi un abito con cappuccio firmato Giuseppe Di Morabito, da dea vestita di cristalli. E a proposito di vestiti, potrebbe essere in corso una collaborazione con la stilista albanese Nensi Dojaka, ultimamente molto presente nelle sue scelte di stile. Suo era, per esempio, il body trasparente sfoggiato nel breve viaggio a Roma, ma anche il look black&white scelto per il Fuorisalone. Ovviamente, questo non significa lasciarsi alle spalle la crisi: "Le crisi hanno la memoria lunga, ma spesso sopita. Per cui ci saranno persone che continueranno, anche se lei dovesse essere accolta con formula piena, a dire e a pensare al pandoro e persone che guarderanno i suoi vestiti senza ricordarsi del pandoro".

Chiara Ferragni in Giuseppe Di Morabito