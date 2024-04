video suggerito

Chiara Ferragni splende al FuoriSalone: il vestito scomposto è con intimo a vista Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo diverse giornate trascorse a Venezia, dove ha preso parte all’inaugurazione di una mostra. In occasione del FuoriSalone, l’imprenditrice digitale ha stupito tutti con un altro look da vera diva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta facendo un ritorno in grande stile sui social. Dopo una pausa di un mese da Instagram, l'imprenditrice digitale è tornata postando la foto del cosiddetto revenge dress indossato a Venezia per la mostra di Francesco Vezzoli, amico personale dell'influencer. L'abito indossato da Ferragni è stato definito così visto che segna il suo ritorno dopo l'intervista di Fedez a Belve, che ha di fatto ufficializzato la crisi e la separazione tra i due. Dopo qualche giorno in laguna tra abiti con cappuccioe un tuffo nell'arte della Biennale, l'influencer è tornata a Milano per la Design Week stupendo tutti con un altro look impeccabile.

Il look di Chiara Ferragni al Salone del Mobile

Il look black and white di Chiara Ferragni

In occasione della settimana del FuoriSalone a Milano, Chiara Ferragni ha sfoggiato un altro look stupendo tutti, sui social e non. L'influencer ha indossato un completo black and white di Nensi Dojaka. Il vestito è composto da una sorta di coprispalle cropped bianco che lascia scoperto il reggiseno nero a vista. A questo si aggiunge una gonna bianca a sirena a vita alta che lascia intravedere le culotte a vita alta anche queste total black.

Chiara Ferragni in Nensi di Dojaka

L'abito fa parte della collazione Spring 2024 della designer Nensi Dojaka, che lavora a Londra ma è di origini albanesi, uno dei nomi più promettenti della nuova scena, diplomata alla Central Saint Martins. I vestiti destrutturati, come quello indossato da Chiara Ferragni, sono tipici dell'estetica di Dojaka, sempre attenta ai dettagli, alle forme decise e all'estetica super femminile. Per Ferragni si tratta di un ritorno social fatto di grandi look, che stanno raccogliendo il plauso del pubblico, che lo vede come un segnale di ripresa dell'imprenditrice di fronte a questo periodo così complesso.

Leggi anche Chiara Ferragni vende vestiti, scarpe e borse in giardino

Chiara Ferragni al FuoriSalone

La mini bag griffata

Oltre all'abito, Ferragni ha portato con sé anche una mini Chanel nera matelassé, modello Diana: la borsa è talmente rara che è in vendita solo sui siti pre-owned a 5mila euro. L'influencer ha visitato Casa Conte, progetto creativo curato dall'amico Filippo Fiora, insieme all'amica di sempre Veronica Ferraro, che, insieme a lei, si è scattata un selfie tra specchi e pareti in marmo.

La mini Chanel di Chiara Ferragni