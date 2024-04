video suggerito

Milano Design Week 2024: gli eventi moda da non perdere al Fuorisalone La moda è sempre più presente alla Milano Design Week, in scena dal 15 al 21 aprile. Quali sono i marchi che presenteranno le collezioni di arredamento e dove vedere le migliori installazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Una proposta Antonio Marras

È tornata la Milano Design Week, l'evento dedicato all'arredamento ma non solo. Dal 15 al 21 aprile 2024 le strade di Milano si animeranno di appassionati e curiosi che visiteranno tutte le installazioni realizzate dai maggiori marchi di houseware, ma negli ultimi anni gli eventi si sono allargati anche ai brand di moda. Sempre più Maison, infatti, si stanno avvicinando al mondo del design ampliando le loro Home Collection, tanto che CNMI-Camera Nazionale della Moda ha programmato un calendario che accompagna quello del Salone del Mobile. In scaletta 40 appuntamenti organizzati da 32 marchi di cui 12 presentazioni delle collezioni e 28 eventi di carattere culturale. Accanto alle Maison presenti da anni alla Design Week come Armani Casa, Prada Frames, Bottega Veneta, Loro Piana e Antonio Marras arrivano nuovi brand in calendario che vede il debutto di 10 Corso Como, Anteprima, Gucci, JW Anderson, Moncler e Ralph Lauren.

Armani Casa a Palazzo Orsini "Echi dal Mondo"

Giorgio Armani apre le porte del suo head quarter in via Borgonuovo. Dopo il successo dello scorso anno, il couturier continua il dialogo con la città di Milano svelando nuova collezione houseware Echi dal Mondo ispirata ad atmosfere, colori e forme raccolti dal designer nel corso dei suoi viaggi. Dal 16 al 21 aprile verranno svelati ambienti e stanze segreti per seguire un'idea di intimità e sorpresa.

La sede di Giorgio Armani e una proposta di arredamento

Diesel Living, i capi iconici in mostra

Nel cuore di Brera, in via delle Erbe il marchio ammiraglio del gruppo OTB-Only the Brave svelerà la sua collezione con Moroso e Lodes. L'esposizione Red Rake Over e Silver Dome accoglierà i visitatori nelle due famose tonalità affiancando ai pezzi di design alcuni capi iconici del brand.

Dolce&Gabbana per i giovani

Verde Maiolica è il nuovo tema delle collezioni di mobili e accessori per la casa firmata dal duo creativo italiano. Anche quest'anno la Maison supporta i giovani talenti nel campo del design e dell'arredamento con Gen D, un progetto che vuole mettere in contatto i nuovi creativi con l'esperienza dell'artigianato.

Etro una nuova poltrona

In via Pontaccio la Etro Boutique di via Monte Napoleone si veste delle novità di arredo e accessori per la casa. Il marchio sarà presente anche al paidglione espositivo del Salone del Mobile a Roh, dove svelerà la nuova poltrona Quiltana, protagonista delle collezioni Etro Home Interiors e Etro Home Collection.

Aspesi copri-divano

Il marchio ha collaborato con vetsak, il marchio tedesco di design d'arredamento di nuova generazione, creando una capsule collection che fonde di moda e design. I capi in nylon di Aspesi decorano i divani del brand di design.

Il divano di vetsak x Aspesi

Fendi Casa, un omaggio al logo

La Maison romana svela la nuova collezione di arredamento nella boutique di Piazza della Scala inaugurandola con un cocktail privato. L'allestimento dello store sarà un omaggio allo storico logo della doppia F. Un ambiente minimalista sui toni del bianco fa da cornice alla nuova collezione homeware mentre le vetrine saranno decorate da un enorme logo all-over, vuoto e pieno che dovrebbe incuriosire il visitatore a scoprire cosa si trovi all'interno.

L'opera d'arte de La DoubleJ

Il marchio di JJ Martin e Andrea Ciccoli collabora con l'artista namibiano-tedesco Max Siedentopf, che ha realizzato per l'occasione un installazione solare a Palazzo Belgioioso, situato nell'omonima piazza. I visitatori si potranno immergere in un'opera d'arte ipnotica.

L'omaggio al design di Loro Piana

Il marchio rende omaggio alla visione e al lavoro della designer italiana Cini Boeri nell'anno in cui ricorre il centenario della sua nascita e della fondazione di Loro Piana. Il Cortile della Seta ospita un'installazione progettata in collaborazione con l'Archivio Cini Boeri dedicata ai mobili Arflex da lei disegnati e presentati con i tessuti Loro Piana Interiors.

Il caffè di Missoni

Le collezioni di Missoni saranno visibili solo per colazione. Il marchio apre al pubblico in via Scarlatti dalle 9 alle 11 con il Caffè Suonarestella dove si potrà sorseggiare una tazzina di espresso mentre si scoprono le nuove propose Missoni Home 2024 di Alberto Caliri.

L'itinerario di Missoni

Il tram di Roberto Cavalli

Le nuove proposte del marchio saranno presentate nella boutique di Via Monte Napoleone, ma una selezione di pezzi sarà esposta anche su un tram che girerà per la città accanto a vestiti con la famosa stampa Roberto Cavalli.

Una proposta Roberto Cavalli Home

Viaggio nella casa di Gianni Versace

Gli appassionati potranno varcare i cancelli di Palazzo Versace in via Gesù e scoprire le storie che ha da raccontare. If These Walls Could Talk è il progetto con cui la Maison della Medusa vuole far scoprire la nuova collezione di Versace Home svelando il prossimo capitolo dei codici di design della Maison. Un viaggio permetterà di immergersi nella storia dell'headquarter attraverso le stanze allestite con la nuova collezione di arredi.

Il progetto di Versace Home

La stazione di Moncler

Il brand ammiraglio del gruppo di Remo Ruffini ha trasformato la Stazione Centrale di Milano in una galleria d'arte aperta al pubblico. Con questo progetto il marchio vuole incoraggiare a realizzare i propri sogni, come ha incoraggiato per anni gli esploratori a lanciarsi in grandi imprese. Curato da Jefferson Hack, filmato e fotografato da Jack Davison, alcune personalità straordinarie che ispirano la cultura contemporanea incoraggiano a sognare come hanno fatto loro. Tra i protagonisti Daniel Arsham, il dottor Deepak Chopra, Isamaya Ffrench, Laila Gohar, Jeremy O. Harris, Francesca Hayward, Julianknxx, Ruth Rogers, Remo Ruffini, Rina Sawayama, Sumayya Vally, Zaya.

Il progetto di Moncler

Born in Oasi Zegna

Zegna propone un libro che ripercorre i suoi 100 anni di storia. Born in Oasi Zegna raccoglie una serie di immagini e aneddoti e racconta come Ermenegildo Zegna ha trasformato la sua visione in realtà, creando i tessuti per cui è diventato celebre e realizzando contemporaneamente l’Oasi Zegna. Il libro è un omaggio al fondatore del marchio che verrà proposto con un'installazione itinerante per la città.

Gucci Ancora, omaggio a Milano

Gucci si avvicina al design con il progetto Ancora. La Maison della doppia G ha rivisitato cinque oggetti di anni passati simbolo di italianità e milanesità e che verranno esposti in uno spazio progettato dall'architetto, scultore e scenografo spagnolo Guillermo Santomà. I pezzi saranno poi acquistabili sul sito internet di Gucci.

Vibram, un suola tutta nuova

Il marchio di scarpe porta il suo truck itinerante, protagonista della maggiori manifestazioni sportive, nel centro di Milano. Alla Fabbrica del Vapore è stato allestito un hub dove il pubblico potrà portare le proprie calzatura a risuolare, osservandone il processo. In questo luogo il design della suola carrarmato dell'azienda verrà reinterpretato e rinnovato durante alcuni workshop dedicati ai giovani designer.

Una calzatura Vibram

Birkenstock va in mostra

Il celebre sandalo va in mostra con un'installazione che ripercorre tutti i momento salienti del marchio e le collaborazioni di successo. Il pubblico potrà vedere modelli, campioni e schizzi, ma anche vivere esperienze sensoriali di vario genere come un percorso a piedi nudi sulla sabbia e sull'erba.

Un modello di Birkenstock