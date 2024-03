Gucci tinge di rosso la Milano Design Week 2024: che cos’è il progetto Ancora Gucci approda alla Design Week di Milano con il progetto Ancora allestito all’interno del flagship store di via Montenapoleone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La Milano Design Week è un evento che annualmente attira in città curiosi e appassionati. La nuova edizione è in programma dal 15 al 21 aprile con il Salone del Mobile e una serie di altre iniziative Fuorisalone. Sono preziose occasioni che rendono Milano, per un'intera settimana, il punto di riferimento mondiale per la design industry. Il tema di quest'anno della Milano Design Week è Materia Natura, un invito a esplorare la connessione tra queste due parole, a scoprire in che modo la natura può diventare fonte di ispirazione e guida per un futuro sostenibile. L'evento vedrà la partecipazione della Maison Gucci, attualmente diretta da Sabato De Sarno. Il progetto della Casa di Moda si chiama, per nulla casualmente, Design Ancora.

Che cos'è Design Ancora

Manca poco al debutto della Milano Design Week, che animerà per una settimana la città con eventi, mostre d'arte, allestimenti. Quest'anno all'iniziativa aderisce anche Gucci. Porta la firma di Sabato De Sarno il progetto Design Ancora, dedicato al concetto di italianità e al cuore pulsante di Milano, alla sua anima. Il nome è un doppio omaggio: da un lato "Ancora" è la collezione che ha segnato l'esordio di de Sarno, dall'altro il "Rosso Ancora" la nuova tonalità bordeaux-ciliegia scelta per il logo della doppia G visto nelle ultime sfilate, scelto anche come emblema della campagna comunicativa.

Il progetto è in realtà basato sulla rivisitazione: si tratta di cinque oggetti del passato, capaci però di risultare ancora iconici nell'età contemporanea, capaci ancora di essere attuali e di raccontare la realtà che ci circonda (l'italianità e la milanesità). Il Direttore Creativo della Maison ha scelto di collaborare con l'architetto spagnolo Guillermo Santomà, per dare al lavoro un'impronta comunque internazionale, pur rispettando al massimo lo stile italiano, la sua riconoscibilità e fama. È stato proprio Santomà a progettare il flagship store di via Montenapoleone: qui i visitatori troveranno degli oggetti poi in vendita sul sito ufficiale del brand.