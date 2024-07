Dove vivono Simona Ventura e Giovanni Terzi: la casa a Milano con scala interna e troni di velluto rosso

video suggerito

Valeria Paglionico

Simona Ventura è uno dei volti più amati della tv italiana e sul piccolo schermo appare sempre energica e adrenalinica ma cosa si sa della sua vita privata? Innanzitutto è pronta per sposare il compagno Giovanni Terzi a poco più di 7 mesi dalla proposta di nozze a Ballando con le Stelle, è con lui e con la figlia Caterina che vive in un accogliente appartamento nel centro di Milano. L'immobile è moderno e dallo stile minimal e viene spesso mostrato sullo sfondo di foto e video condivisi da entrambi sui social. La conduttrice è proprietaria anche di un'altra abitazione in Sardegna, si trova tra Porto Cervo Marina e Liscia di Vacca e l'ha più volte definita il suo "posto del cuore".

Dove vive Simona Ventura con i figli

La casa di Simona Ventura si trova a di Milano Centrale, quartiere caratterizzato da nuove costruzioni in stile Liberty che non è stato scelto a caso. I due, che stanno insieme ormai dal 2018, hanno puntato tutto su una zona che fosse comoda per entrambi e che soddisfacesse alla perfezione sia i gusti personali che le esigenze lavorative.

Le foto di Simona alle pareti

Caterina Ventura è l'unica dei tre figli della conduttrice che vivono ancora con lei, al momento ha 17 anni, frequenta la scuola superiore e di tanto in tanto è comparsa anche sul profilo Instagram della mamma (anche se solo di spalle, così da preservare la sua privacy.

Simona Ventura a casa con la figlia Caterina

Com'è fatta la casa di Milano

Casa "VenTerzi" è un'abitazione dallo stile moderno e minimal che si estende su più piani e che all'interno ha una scala a chiocciola. Quasi sempre, però, sui social compare l'enorme salotto diviso in più camere: ha mura bianche, arredi black&white e qualche tocco di colore con dei quadri vitaminici sulle pareti (come quello con i girasoli che illumina il salotto).

Il salotto con le tende rosse

Vasi a forma di teste di mori siciliani, argenteria a forma di animali e foto di shooting fashion incorniciati: tra gli accessori d'arredo più originali all'interno del soggiorno spicca la coppia di pastori che riproducono alla perfezione le sembianze di Simona e Giovanni.

I pastori che riproducono le loro sembianze

Il salotto della casa di Simona Ventura

Il salotto è la parte della casa di Simona Ventura e Giovanni Terzi che compare più spesso sui social (molto probabilmente perché è la zona più spaziosa "sfruttata" dell'abitazione).

La scala interna

I pavimenti sono dark, mentre gli arredi sono tutti in un luminoso bianco, dai divani di pelle alle console, fino ad arrivare ai puff destinati al cagnolino.

La cantina dei vini in salotto

Le tende, invece, sono in un esuberante rosso fuoco e sono coordinate a un appariscente trono di velluto in stile reale. Al suo interno non manca maxi cantinetta che tiene a temperatura controllata delle pregiate bottiglie di vino.