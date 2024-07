video suggerito

Come si è vestita Caterina, la figlia di Simona Ventura al matrimonio della conduttrice Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati. La conduttrice ha voluto accanto nel giorno del sì la figlia Caterina adottata nel 2014.

A cura di Giusy Dente

Simona Ventura e la figlia Caterina

Dopo sei anni di fidanzamento, Simona Ventura ha sposato Giovanni Terzi. La coppia ha festeggiato con amici e parenti presso il Grand Hotel Rimini: erano presenti anche diversi volti del mondo della tv e dello spettacolo, tra cui Valerina Marini e Milly Carlucci che ha fatto da testimone della sposa. La conduttrice in questa giornata così speciale ovviamente ha voluto accanto anche sua figlia Caterina, la ragazza presa in affido e poi adottata ufficialmente, perché la famiglia non poteva occuparsi di lei. Da qui la decisione di Simona Ventura di farsi avanti, una scelta che ha portato nella sua vita ancora più amore e gioia.

Chi è Caterina

Simona Ventura ha tre figli. Niccolò e Giacomo sono nati dall’unione con l'ormai ex marito Stefano Bettarini. Caterina è entrata a far parte della famiglia molti anni fa, quando aveva solo pochi mesi di vita, diventandone membro "ufficiale" con l'adozione del 2014. In quel momento, il matrimonio tra la conduttrice e il calciatore era già finito e lei era single. Oggi Caterina è sua figlia a tutti gli effetti: ha il cognome Ventura ed è entrata nell'asse ereditario al pari di Niccolò e Giacomo. Caterina sa la verità da molto tempo, le è stato detto tutto già quando aveva 4 anni, per evitare che lo scoprisse da estranei, essendo sua madre un personaggio così in vista ed esposto mediaticamente.

Simona Ventura con la famiglia

Cosa ha indossato Caterina Ventura al matrimonio di sua madre

Simona Ventura, nel giorno del sì, ha scelto Atelier Emé. Nella prima parte della giornata ha sfoggiato un'elegante e ricercata jumpsuit: una sposa in pantaloni insomma. Ma per i festeggiamenti serali e il taglio della torta non ha rinunciato all'intramontabile fascino di un abito bianco più tradizionale, con scollatura a cuore e raffinata mantellina semitrasparente. Caterina ha puntato su una creazione colorata, una nuance perfetta per un matrimonio, una delle più gettonate in queste occasioni, dove si punta soprattutto sui toni pastello, ma senza escludere del tutto quelli più sgargianti, se ben calibrati e con abbinamenti giusti. In questo caso, la 18enne ha scelto un abito strapless in raso ancora di Atelier Emé: corpetto sartoriale con scollatura a cuore, fascia in vita, gonna con fondi plissettati e tasche inserite nei fianchi. Costa 550 euro. Lo ha abbinato a borsa e pochette coordinati tono su tono. Il suo sorriso, racconta la gioia di veder coronato il sogno d'amore di sua madre.